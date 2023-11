El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, Ha ofrecido su habitual rueda de prensa previa al partido fuera de casa ante el BAXI Manresa, que se celebrará este domingo a las 12.30 horas. Pese a ello, el protagonismo se lo llevó el recién anunciado fichaje de Oleksandr Kovliar por el club compostelano.

El preparador santiagués hablaba de este modo de la llegada de su nuevo fichaje: "Lo cierto es que como llevamos tiempo intentando reforzar la dirección del equipo. Entendíamos que con este jugador se dieron las circunstancias para poder hacerlo y entendíamos que nos podía ayudar. Es un chico muy joven todavía, pero con bastante experiencia en el baloncesto internacional, a través de competir con su equipo en la Europe Cup, por ejemplo, jugar con su selección, la selección ucraniana. Las primeras sensaciones... Estaba recién llegado, llegó ayer de un viaje larguísimo. Tras haber jugado en Brindisi el miércoles, venía supercansado. Ayer descansó, esta mañana pasó el reconocimiento médico y hoy empezará a trabajar con nosotros. Entonces, bueno, todavía no ha habido mucho más tiempo que el de saludarnos personalmente o darle la bienvenida".

Kovliar viajará con el equipo para el choque ante el Manresa para "conocer como son las rutinas del equipo, adaptarse, entender cómo funcionamos y, en la medida de lo posible, empezar a trabajar en su adaptación. Va a ser un trabajo arduo y largo, como siempre es el subirse a un tren que ya va en marcha como es el equipo ahora mismo".

El Alquimista de Pontepedriña no esconde que habló con Artem Pustovyi para conocer un poco mejor al jugador antes de ficharlo: "Lógicamente le hemos preguntado a Artem por como es el jugador. Sería ilógico no hacerlo. Todas las referencias han sido muy buenas. Es un jugador muy profesional, un buen chico y cumple el perfil humano que siempre buscamos en Obradoiro. Técnicamente también creemos que, aunque es un jugador en progresión absoluta debido a su juventud, nos pueda ayudar y ese es el objetivo".

Moncho describió a Kovliar como"un jugador con un físico muy bueno que creemos que sin ningún problema le va a permitir jugar en esta liga. Es un jugador en progresión, con capacidad de pase, con capacidad de anotación y con experiencia, por haber jugado con su selección. Al corto plazo esperamos que nos aporte esto, pero como ya sabes no son cromos, entonces hay que verlo dentro del colectivo, su capacidad de adaptación a nuestro estilo, al juego, a la liga. No es fácil cuando eres joven, cuando sales de casa y estás solo. Son muchos factores y el tiempo nos dirá que puede hacer".

"Es evidente que el conocimiento de los jugadores no es lo mismo cuando tú analizas a un jugador por imágenes o en partidos en directo, como fue el caso en Turquía, sino que tienes que entrenar con él y ver como interacciona con el resto de los compañeros y como cambia su rol, porque viene de tener un rol importantísimo en su equipo y aquí su rol va a ser diferente. Todo esto nos lo dirá el tiempo, entonces ahora mismo es un poco conversación muy especulativa. Dentro de unas semanas veremos qué es lo que pueda aportar", añadía el técnico.

En el aspecto de los fichajes, Moncho también fue cuestionado por la situación de Roko Badzim, que acaba el contrato que lo vinculaba al club durante la baja de Rigoberto Mendoza: “Creo que cada cosa hay que valorarla en su momento. Como ya dije la semana pasada, en la adaptación había puesto muchísimo en su parte para hacerlo, en integrarse. Hay muchísimo mérito en el jugador, porque ha hecho todo lo que estaba en su mano por hacerlo. Ahora mismo parece que lleva con nosotros un montón de tiempo y estamos muy contentos con él. Las valoraciones habrá que hacerlas en el momento apropiado”.

El partido

Además de la ronda de preguntas sobre la nueva incorporación del Obradoiro y la posible continuidad de Roko en la disciplina santiaguesa, Moncho también fue preguntado por el partido de este domingo.

El técnico espera un Manresa “muy reconocible”. “Es un Manresa que no escatima esfuerzos nunca. Es un equipo que desde unos años para aquí tiene una filosofía clarísima con un estilo de juego que, como decía, es muy reconocible, muy rápido. Es un equipo que juega muchísimas posesiones y que en todo lo que tiene que ver con el esfuerzo siempre están muy bien. Entonces, para ganar al Manresa, lo primero que tienes que hacer es igualar eso. Y cuando hablo de esfuerzo, hablo de balance defensivo y hablo de rebote. Son uno de los mejores equipos en el rebote de ataque de la liga. Es un equipo que trabaja muy bien y, al margen de tener mayor o menos acierto, en lo que no tiene que ver con el talento creo que Manresa es sobresaliente, por eso no me sorprende”.