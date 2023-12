Este domingo, con la baja de Pato por sanción, Borja Rey (20/01/1999, Santiago) será el portero titular ante el Oviedo Vetusta y tendrá una oportunidad para reivindicarse, como confirmó Míchel Alonso en el análisis previo del partido.

¿Cómo afrontas el partido del domingo ante el Oviedo Vetusta?

Pues la verdad con muchas ganas, porque es una buena oportunidad que te llega, que es una circunstancia de una sanción de mi compañero, y nada, con muchísimas ganas de ganar que nos hace falta y disfrutar de una victoria.

¿Es diferente la semana cuando sabes que vas a ser titular?

Te mentiría si dijese que no. Intentamos mentalmente, yo por lo menos, que cambie lo menos posible. Que de cara a fuera te vean como si fuese un día más, una semana más, un partido más... Pero es cierto que lo afrontas pensando un poco más en el partido, estás con la mente puesta. Supongo que cuando ya llevas jugando mucho tiempo, muchos partidos seguidos, a lo mejor lo piensas menos, pero cuando es así, con pocas oportunidades, sí que a lo mejor lo tengo más en la cabeza, pero bueno, desde la tranquilidad obviamente.

Todo llega a raíz del partido en Pontevedra. ¿Cómo viste las acciones polémicas y tu entrada?

Cuanto menos la roja a Pato es muy dudosa. Para mí, viendo las imágenes no me parece como para expulsar a un jugador. Sí que es cierto que entra la picardía de los contrarios y el contexto del juego en un partido trabado y con intensidad, el árbitro puede interpretar mal, también se equivocan y consideró en ese momento que era roja. Y bueno, la de Casas es una doble amarilla, es una falta más y sí que es un choque fuerte entre ellos dos, pero bueno, al fin y al cabo es un lance del juego. Entra dentro del contexto futbolístico. Luego me toca entrar en un partido... Pues es para mí, desde que juego, muy raro. Entrar y la primera acción que tienes que hacer es un penalti, entras frío, contra un buen equipo y en un estadio que aprieta... Ha tocado afrontarlo de la mejor manera y estar lo más seguro posible, dentro de lo que cabe hay que intentar hacerlo bien.

El Pontevedra es uno de los favoritos, pero este año nadie se está imponiendo tanto como el Arenteiro el año pasado. ¿A quienes les colgarías el cartel de favoritos?

Cambió mucho del inicio de liga ahora, que veíamos un Zamora que no perdía ni encajaba gol, y no es que se descolgase, está ahí aún, pero se sumó más gente. El Pontevedra práctica un fútbol que es muy bueno, la gente de arriba golea y hubo un momento que parecían partidos de tenis, 4-0, 6-0... A mi el Ourense personalmente me gusta mucho como juega, es un equipo muy ordenado, con muy buenos jugadores y mucha cohesión. Después también está el Guijuelo, Langreo se está sumando ahí, en su casa es un equipo muy difícil, y el Compos va a estar ahí. Este año hay mucho, mucho candidato, para el liderato y para el play-off.

Tú llegaste precisamente del Arenteiro. ¿Cómo valoras lo que están consiguiendo?

Para mi tiene un mérito terrible. Te plantas en Segunda RFEF subiendo de Tercera con un equipazo, y más allá de que te guste más o menos su juego, a mí personalmente me parecía muy difícil que perdiesen. Afrontar los partidos desde su punto de vista sería una gozada, porque van sabiendo que van a pelearlo. Competían que daba gusto y desde fuera se veía así, era muy difícil ganarles, tenían que ganarles con fallos suyos, era muy difícil hacerle daño. Y ahora, sinceramente, me alegro muchísimo por O Carballiño. Gente estupenda, afición estupenda, y me alegro muchísimo de que le vaya bien en Primera RFEF. Creo que tienen 23 puntos, están séptimos... Que aún no quiere decir nada, pero sí que hay un trabajo. Las eliminatorias de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, Valencia, Almería... Es una gozada, ahora mismo deben estar disfrutando del fútbol muchísimo.

Sin embargo, pusiste rumbo al Compostela, a tu casa. ¿Qué significa jugar en el club de tu ciudad?

Con el contexto que hay en el fútbol a nuestro nivel, por así decirlo, para mí es lo mejor. Simplemente me levanto, estoy en diez minutos en coche, entreno y me voy a casa. Mis amigos son aficionados, mi familia también, y es un sueño jugar aquí, ojalá muchos años.

Otro de Santiago que acaba de llegar es Roque. ¿Que relación tenéis y cómo le has visto?

A Roque lo conozco desde hace mucho. Cuando coincidimos en el Deportivo él era más pequeño, íbamos juntos a entrenar a Abegondo y ya lo conozco desde pequeñito. Lleva haciendo unas temporadas en el Compostela excepcionales, es un jugador muy polivalente, a nivel futbolístico la gente ya lo va conociendo. Tuvo que ir a probar suerte a un filial, al Cartagena B, y a lo mejor no le salió todo lo bien que esperaba y decidió irse a buscar minutos. Obviamente yo lo recibo con los brazos muy abiertos y el Compostela también, es un gran jugador que te da un rendimiento asombroso en muchas posiciones, y yo creo que nos va a dar mucho.

¿Con qué jugadores tienes mejor relación en el vestuario?

Llevo bastante tiempo aquí y como compañeros de posición, tengo muy buena relación con Pato, pero bueno, la verdad con Antas me llevo muy bien, con Roque que viene ahora, gente que lleva más tiempo como Samu o Casas me ayudan muchísimo, Jordan... Todos, la verdad tenemos muy buena relación y la gente que va llegando es súper agradable, se añaden muy bien al grupo y el vestuario es maravilloso.

¿Y cómo es esa competencia con Pato en la portería?

Es una competencia muy, muy sana. Sé que él ahora mismo está jodido porque no puede jugar, pero lo está porque él quiere jugar, no porque yo juegue. Yo eso lo sé y no me lo tiene ni que decir. Tengo buena relación con él, compartimos muchos entrenamientos, muchad horas dentro y fuera también, y tengo muy buena relación en esta competencia sana. Yo mejoro por verle cosas y creo que él también puede mejorar viendo en mí algunas cosas. Es lo mejor, completándonos uno a otro. Nos alegramos cuando uno juega y el otro también, así que todo perfecto.

Pese a todo, él viene asumiendo el rol de portero titular y este año se termina tu contrato. ¿Has pensado en el futuro?

Bueno, no te voy a mentir, está en mi cabeza. Obviamente, pues a lo mejor ya tengo una edad, aunque no soy mayor pero buscas más minutos y a lo mejor hay que probar cosas. Pero ahora mismo acabó el contrato en junio y la idea es que en este finde tengo que jugar y tengo que hacerlo bien. Simplemente muchas veces nos metemos prisa por jugar rápido y a lo mejor primero hay que asumir un rol que no gusta, pero disfrutando del proceso porque luego esto te dará más herramientas para manejar en el futuro.

"El primer objetivo sería consolidar el play-off, pero queda muchísimo, más de una vuelta, y estamos a tiempo de pelear un liderato"

¿Qué crees que le faltó al equipo en las primeras jornadas?

Creo que también era una barrera mental. Nos pusimos una etiqueta de que teníamos que ganar todos los partidos fácil y no, cuesta. Manel hizo un trabajo aquí de muchos meses y no le acabaron de salir las cosas, pero no hay que señalar a nadie. Llegó Míchel con un punto de vista distinto y creo que caló muy bien en el vestuario. A mí me convenció mucho lo que tenía en mente y los resultados lo acompañaron, más allá de que aún queda mucho por andar y por hacer. Pero es cierto que nos quitamos de la cabeza la etiqueta que teníamos y nos pusimos el mono de trabajo.

El cambio se vio prácticamente de un día para otro. ¿Qué tecla tocó?

Tal cual. Justo llega la semana del Torrelavega, que era un partido complicadísimo, y no es que ganáramos con cuatro goles, es que remontamos fuera de casa con un gol en el minuto tres. La verdad es que eso mentalmente te podría hundir y nos supimos rehacer, aparte con un partidazo del equipo, y lo necesitábamos. Es eso, tocó... no sé si decir la tecla mágica. Con su trabajo y su mentalidad caló en el vestuario y supo dónde tocar para que funcionase.

¿A ti te ha dado instrucciones particulares?

Lo que a mí me gusta mucho es que nos da las mismas instrucciones a los dos. Estamos los dos preparados y conmigo habla igual que con Pato. Es cierto que el día del partido pues se centra un poco más en el que va a jugar, obviamente. Pero yo sé lo que tengo que hacer cuando salgo. Cuando salí en Pasarón, por la roja de Pato, no me tuvo que decir nada, sabemos lo que tenemos que hacer. Y eso es algo que para mi un entrenador tiene que hacer, todos los jugadores, los veintipico, los que haya plantilla tienen que saber a lo que tiene que jugar el equipo, no tenemos que centrarnos solamente en los que tienen un rol de titular.

Viendo la situación en la tabla clasificatoria después de 14 jornadas, ¿cuál te parece el objetivo del Compostela?

Obviamente sí que hay que ir paso a paso. El primer objetivo sería consolidar el play-off, pero queda muchísimo, más de una vuelta, y estamos a tiempo de pelear un liderato. Hay que intentar eso, ir partido a partido. Al fin y al cabo, cuando enganchamos esa racha de victorias fue porque pensábamos en el rival, lo organizábamos, competíamos y ganábamos. Es un poco lo que decíamos del Arenteiro. Competía todos los fines de semana, fuese el Compostela, fuese un equipo que descendió... Competían de la misma forma, cuesta en todos los campos. Yo creo que es lo que debemos hacer, pelear partido a partido, y luego los objetivos si trabajas bien y te mentalizas llegan solos.