Máis de douscentos atletas competiron este domingo no XV Duatlón Cross de Reis Vimianzo, no que se proclamaron campións galegos Alexandre Otero Iglesias, do Club Triatlón Rianxo, en categoría masculina, e Mar Delgado, do Triatlón Ferrol, na proba feminina.

O atleta rianxeiro entrou segundo na liña de meta, por detrás de José Ignacio Gálvez Ponce, do Cidade Lugo Fluvial, que foi o gañador da proba, pero non competía polo campionato galego. O podio completouno o vimiancés Gabriel Castiñeira País, do Triatlón Arteixo.

Pola súa banda, Mar Delgado acadou o seu sétimo título galego e venceu por cuarta vez consecutiva no duatlón de Vimianzo, despois de superar unha grave lesión. O podio femenino completárono Elsa Pérez Vicente, do Cidade Lugo Fluvial, e Iría Fernández Díaz, do Club Triatlón Vilalba.

Na modalidade de relevos, a parella formada por David Pérez e Eugenio Canosa impúsoxe na categoría masculina, Cristina García e José Alfonso Vilar fixérono na modalidade mixta, e María Amelia Roca e Paulina Mosquera foron as máis veloces na categoría feminina.

Como novidade este ano, a proba vimiancesa contou tamén cunha proba Supersrpint, na que se impuxeron Daniel Vieito Fernández, do Club Triatlón Compostela, seguido de Xoel Blanco, do Triatlón Inforhouse Santiago, e Hugo Souto do A . D. Fogar. Na categoría feminina a vencedora foi Lucía Piñón Pereira, do A. D. Náutico de Narón. Tamén se disputou unha proba popular na que se proclamou vencedor Javier Pita Vidal.