El Compos confía en que el partido ante la Gimnástica esté marcado por la solidaridad

Este domingo (16.45 horas) la SD Compostela recibe en su feudo a la Gimnástica Torrelavega con el objetivo de sumar tres puntos que aseguren, una semana más, que el equipo permanezca en puestos de play-off. Como cada semana, Míchel Alonso compareció ante la prensa para analizar el estado de los suyos, pero en esta ocasión los primeros en intervenir fueron Pilar Lueiro (concejala de Deportes), Manuel Mora (presidente del Banco de Alimentos Rías Altas de Santiago) y Miguel Fernández (gerente del club), para explicar la campaña solidaria que están organizando en torno al encuentro.

La visita de la Gimnástica será especial porque en ella habrá una recogida de productos para el Banco de Alimentos Rías Altas, que se producirá en las puertas de acceso al estadio Verónica Boquete antes del partido. En sus declaraciones, Pilar Lueiro aseguró que “dende o Concello queremos poñer en valor o carácter transversal do deporte e neste caso a inmensa implicación que ten a SD Compostela coa súa contorna e coa súa cidade”, recordando que es un club muy participativo en actividades diversas como la Festa da Uña de San Lázaro.

La concejala de Deportes añadió que “non se trata só dunha recollida de alimentos, senón que ademais axuda a visibilizar públicamente que existen realidades que hai que atender e colectivos coma Balrial que están traballando ao longo de todo o ano para fácelo”, justo antes de desearle suerte al Compos y recordar que “as recollidas de alimentos parecen encadradas en datas concretas como as vésperas de Nadal, pero a xente come todos os días”.

Por su parte, Miguel Fernández recalcó lo comentado por Pilar Lueiro y explicó cómo gestionará el Compos la entrada al estadio en esta especial: “Con traer algúns dos produtos que están publicados nun listado nas nosas redes sociais e páxina web, a xente xa vai poder acceder ao Vero Boquete, non fai falta retirar invitación de ningún tipo”. Recordou ademais que a iniciativa “está aberta non só aos non abonados. Sabemos que os nosos abonados son xente súper comprometida con este tipo de causas e sabemos que tamén van a colaborar aínda que non sexa necesaria esa doazón para acceder ao estadio”.

🙌 RECORDA que o partido do domingo contra a @RSGimnastica é solidario



🤝 Colabora co Banco de Alimentos @Balrial de Santiago achegando produtos da súa Cesta Básica (recolleranse nos accesos ao Estadio)



🎟️ Entrada gratuíta se aportas algún destes produtos#ComposGimnástica pic.twitter.com/1iKSbOChoH — S.D. Compostela (@SD_Compostela) February 29, 2024

Por último, el presidente de Balrial agradeció la implicación de la SD Compostela y comentó la situación en la que se encuentra su entidad: “Estamos en una etapa un poco complicada. En la última gran recogida que hicimos se ha reducido mucho las donaciones. Calculo que hemos recaudado un 25% de lo que recaudábamos otros años”. Pese a ello, Manuel Mora se mostró convencido de que “hay una conciencia solidaria muy importante, la gente es muy solidaria”, dando los motivos por los que cree que cayeron las donaciones: “Estoy convencido de que lo que ha invertido la gente en la última recogida fue el mismo importe que había gastado el año anterior, pero por el encarecimiento de los precios ha comprado menos productos”.

En concreto, los productos más solicitados por el Banco de Alimentos Rías Altas, incluidos en la lista difundida por el Compos, son los siguientes: leche, cacao, cereales de desayuno, aceite, conservas de pescado, conservas vegetales, salsa de tomate, comida preparada en lata, leche infantil, potitos, azúcar, harina, arroz, legumbres y productos de higiene personal.

En lo deportivo, muchas opciones para el Compos

Tras las comparecencias anteriores llegó el turno de Míchel Alonso, que se centró en lo que al partido respecta. El técnico ferrolano tendrá muchas opciones diferentes para afrontar el partido, pues aseguró que “en principio están todos disponibles” y salvo sorpresa no habrá bajas.

Enfrente estará una Gimnástica Torrelavega ante la que el Compos, ya con Míchel en el banquillo, consiguió su primera victoria como visitante esta temporada en un encuentro frenético (3-4). Entonces, la victoria y los cuatro tantos anotados dieron un subidón anímico a los santiagueses, pero en esta ocasión Míchel aguarda un duelo más tranquilo: “Espero tener más control sobre sus contras. Aquel partido fue muy abierto. Hubo muchas ocasiones, pudo caer de cualquier lado. Fue un partido por momentos descontrolado. Lo que vamos a tener enfrente es un rival que te puede llevar a que suceda eso, pero bueno, vamos a intentar controlarlo”.

Profundizando en el rival, comentó que “es un equipo que transita bien, que tiene velocidad arriba, tiene dos buenos delanteros y gente por fuera que con espacio hace daño”.

De vuelta en el Vero Boquete, donde los resultados están acompañando al Compos, Míchel espera dar otro paso adelante mostrando además un buen juego. “Tenemos que ser un equipo que domine el partido, que controle el juego. Sí es cierto que a veces lo puedes controlar y no es necesario tener el balón, pero creo que en San Lázaro tenemos que proponer con balón. El equipo está en zona de promoción y venimos empujando con fuerza. A nivel clasificatorio vamos dando pasos, pasos que pueden parecer pequeños, pero son pasos. Y al final, pues bueno, esta creo que es la primera semana que llevamos dos jornadas seguidas en play-off. Ahora nos toca, en cuanto a nivel clasificatorio y a nivel de juego también, decir que estamos aquí”.

Recordando lo sucedido en Vilalba, el técnico blanquiazul comentó que “queríamos que saliera un buen partido para poder ganar y empezar a dar ese paso que tenemos pendiente, ser más regulares y que todo el mundo sepa que aquí estamos”.

En este mismo aspecto, cree que en las últimas semanas al equipo le ha faltado puntería arriba. “Venimos de una jornada que sí que es cierto que entramos en el partido, tuvimos el balón y no se traduce, nos falta claridad en esos últimos metros. Ser más contundentes en esa situación, que el equipo muestre en esos últimos metros más energía, más determinación, es algo que tenemos pendiente y que estamos trabajando en eso porque sabemos que tenemos margen de mejora”.

Además, en una tónica más generalizada, Míchel señaló que la principal tarea pendiente del Compos es mejorar sus resultados como visitante: “Los números lo dicen. No tenemos el mismo nivel fuera de casa que estamos teniendo en casa, que sí son números pues casi de campeón en este tramo que llevo yo. Es algo que tenemos pendiente y es de esas cosas que estamos trabajando para mejorar, pero bueno, lo positivo es que no jugamos fuera esta semana y tenemos que seguir, no estropear lo de casa. A ver si somos capaces de que nos salga un partido redondo, que todos nos podamos ir convencidos de que este es el Compostela que queremos”, concluyó.