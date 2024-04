“La temporada se puede salvar, pero hay que empezar por este domingo”

Juan Manuel Parapar (14/05/1991, A Coruña) está cumpliendo su tercera temporada como jugador de la SD Compostela. El extremo zurdo ha sido una pieza clave tanto para Manel Menéndez como para Míchel Alonso, y tras su brillante actuación ante el Guijuelo, todo apunta a que Antón Permuy seguirá apostando por él para generar las ocasiones del equipo. El ‘10’ compostelanista termina contrato este verano, y aunque todavía no ha pensado en su futuro, sí tiene claro que este Compos aún puede dar mucha guerra por en play-off.

¿Cómo le ha sentado al equipo romper su mala racha ante el Guijuelo?

Creo que le vino muy bien al equipo porque ya las sensaciones en el campo fueron otras. Pienso que tiramos todos de la misma cuerda, que se notó más implicación y más solidaridad. Nos viene muy bien para afrontar lo que queda.

Fue el segundo partido de Antón Permuy al mando y el resultado no se pareció nada al primero. ¿Qué os transmitió esta semana?

Insistió en jugar como habíamos jugado, pero estando más atentos a la pérdida y que no nos contraatacaran. Creo que siguió la misma línea. Tampoco es que tuviéramos muchas ocasiones, pero sí que se notó que jugamos mejor, que tuvimos el balón, ocasiones claras... Creo que defendiendo bien y atacando como lo estamos haciendo con él, podemos afrontar lo que queda con ilusión.

Al igual que hizo Míchel, uno de sus primeros cambios fue poner un sistema de tres centrales. ¿Es lo que necesita este Compos?

Bueno, siempre que dicen tres centrales suena a un sistema defensivo, pero también depende de lo que propongas. Al final los carrileros, sobre todo Jaime, estaba como un extremo más. Aunque tengamos tres centrales creo que es un sistema ofensivo, de hecho en Cayón perdimos 4-0 con tres centrales. Pero creo que nos viene bien ese sistema, que nos sentimos cómodos y que si sigue por esta línea podemos intentar conseguir el objetivo. El equipo con esta victoria tiene ilusión por hacerlo.

Una sorpresa fue verte en la banda izquierda. ¿Te sorprendió?

La verdad es que no me lo esperaba. Creo que entrené toda la semana en la derecha salvo un día que sí que probé en la izquierda. Las instrucciones me las dio el día del partido: Que en unas situaciones me abriese a banda o me quedara por dentro, que tirara desmarques a la espalda… Sí que me siento más cómodo en la derecha, pero lo importante es ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible en cualquier posición. Al final estoy para el equipo, contento porque me salió más o menos un buen partido y conseguí dar un pase de gol.

Este año ya llevas cinco goles y cinco asistencias. ¿Está siendo tu mejor temporada?

En cuanto a goles sí, desde que llegué al Compos es la temporada que más marqué. Al final hay temporadas, por ejemplo la pasada, que jugué mucho menos y di más asistencias. Hay que estar ahí para ayudar, y si es con goles y con asistencias, pues mejor. A nivel personal me ayuda a tener más confianza y poder ayudar.

En verano terminas contrato. ¿Tienes algún plan en mente ya? ¿Desde el c lub te han dicho algo?

La verdad es que hasta que acaba la campaña no suelo pensar en ello y tampoco me han transmitido nada. No se me pasó por la cabeza hasta ahora que me lo acabas de preguntar, y no sé qué decirte porque ni me lo había planteado...

Quizá también dependa de cómo termine esta temporada. ¿En el vestuario se habla de cuál es el objetivo tras todo lo sucedido?

No se habla mucho de ese tema, pero sí que hablamos de ganar en Coruxo. Vamos viendo partido a partido porque al final la temporada, el play-off no depende de nosotros y creo que lo principal es ganar este domingo e ir paso a paso, porque tampoco nos podemos esperar nada. De lo sucedido, la verdad que ahora no se habla mucho, creo que la temporada fue un poco mal porque, al final, tuvimos cambios de entrenadores. Se puede salvar pero creo que tenemos que ir partido a partido y empezar por este domingo.

¿Cómo vivisteis la salida de Míchel? ¿Esperabais esa decisión?

La verdad es que no me lo esperaba. No se nos había comentado nada. Habíamos tenido una charla sobre que se apostaba por Míchel e íbamos a ir con él hasta el final, entonces creo que el vestuario no se lo esperaba. Al final es fútbol, tenemos que seguir. Ahora está Permuy y tenemos que estar todos con él como estábamos con los antiguos entrenadores. Obviamente las cosas no salían bien y tenemos la nueva posibilidad de creer y tener ilusión por llegar al play-off.

¿Cómo se explica la irregularidad del equipo?

Los otros equipos también juegan. Hubo partidos que igual nos merecíamos un poco menos y en otros un poco más, y no sé si fue más bien culpa nuestra que de los entrenadores, porque al final los que jugamos somos nosotros. Se podía haber hecho mucho mejor, entonces no creo que sea culpa de ningún entrenador, tenemos también parte de responsabilidad.

En la grada extraña mucho que jugadores que llegaron con la estela de estrellas estén siendo suplentes habituales. ¿Hay una buena convivencia en el vestuario?

Yo creo que el ambiente es muy bueno, y me extraña también porque es la primera vez que en el equipo hay un ambiente tan sano. Jugadores que no juegan siempre están de buen humor, dan todo en el entrenamiento. Los que juegan más también, y todos nos llevamos bien.

¿El partido del domingo, ante el Coruxo, ya puede ser decisivo?

Creo que sí, nos lo tenemos que tomar como una final. Esto también nos dirá si podemos creer aún más y tener opciones por llegar al play-off, y después ya se verá. Este partido es súper importante porque si ganas también le ganas el goleaverage al Coruxo. Tenemos que salir a por los tres puntos.

En esta recta final jugaréis contra varios rivales directos ¿Preferiríais otro calendario?

Pues la verdad es que no. No cambiaría los rivales que nos quedan por otros, porque al final podemos ganar a cualquier equipo. Tenemos que estar unidos y dar lo máximo para ganar. Creo que ya no cambiaría ningún partido de los que nos queda, y de hecho, creo que nos motiva más que sean estos equipos que otros que no se jueguen nada.