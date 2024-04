Antón Permuy: “Somos mejor equipo que hace quince días, dimos un paso adelante en competividad”

La SD Compostela recibe este domingo (16.30 horas) al líder de la categoría, el Pontevedra, en una jornada clave para los intereses de ambos y en la que se espera un gran ambiente de derbi. Para los santiagueses puede tratarse de la última oportunidad de mantenerse en la pelea por la última plaza del play-off, mientras los granates recibirán la siguiente semana a su gran perseguidor por el título, el Ourense, y quieren hacerlo con buenas sensaciones.

La misión compostelana de ganar el último derbi de la temporada no será nada sencilla, no solo por el rival, sino también por la situación de la plantilla. Antón Permuy no podrá contar con los lesionados Pablo Crespo, Samu Araújo y Álvaro Casas, ni con los sancionados Pablo Antas, Parapar y Juampa Barros. El técnico blanquiazul señaló este viernes en rueda de prensa que tal número de bajas “es suficiente”, recordando que “a Balsa tampoco lo recuperamos todavía”, aunque también dio alguna buena noticia: Roger parece que sí va a poder estar... Recuperamos a Soto también que vuelve de sanción”.

Sobre el reto de este domingo, Permuy aseguró que “nos centramos en ganar el partido de cada semana desde el lunes, en estar focalizados en la semana para ganar al Pontevedra en este caso. Es un reto muy bonito para nosotros porque nos enfrentamos al primero, pero vamos semana a semana y sin pensar más allá, luego la clasificación nos colocará en un sitio o en otro”.

Este derbi, que será el último de la temporada para el Compos, será el cuarto partido al frente para Antón Permuy, que cree que “estamos en un nivel competitivo bueno” y aprecia una mejoría en el equipo con el paso de los días. “La idea era un poco ser incómodos con balón y sin balón para el contrario, creo que sí lo estamos consiguiendo. Somos mejor equipo que hace 15 días, que es el objetivo, ir mejorando. Ya contra el Guijuelo estuvimos mejor y creo que el otro día, en un partido de máxima igualdad, estuvimos agresivos y dimos un paso adelante en competitividad. Desde esa base, desde ese esfuerzo y colectivismo, puede salir lo mejor del equipo”.

Profundizando en esa mejoría, puso como ejemplo la producción ofensiva del equipo, que antes de su llegada estaba bajo mínimos. Dejó claro, eso sí, que todavía hay que mejorar más, pensando en el empate a ceros en O Vao: “Nos gustaría tener más llegadas y en mejores condiciones. Hubo fases del partido que estuvo muy abierto, realmente hubo ocasiones para los dos. Tenemos que desde esa solidez, esa rocosidad, ese nivel competitivo y nivel defensivo, seguir mejorando también con balón”.

Centrándose ya en el Pontevedra de un Yago Iglesias que volverá a pisar el césped del Vero Boquete, el técnico del Compos comentó: “Tiene un equipo con muy buenas individualidades, muy bien organizado, y tiene un gran entrenador. Pero bueno, creo que nosotros tenemos nuestras armas, vamos a sacar un equipo muy competitivo, todo el mundo está muy enchufado, con muchas ganas. Tenemos que saber aprovechar los momentos de partido que sean nuestros para imponerlos y cuando sean de ellos, saber competir y sufrir cuando toque”.

Para el entrenador de la esedé, el partido no va a tener un solo dominador durante los 90 minutos y espera que los suyos sepan gestionar todas las situaciones. “Tenemos varios planes o varias posibilidades en la cabeza. Una es mostrar lo que nosotros hacemos con balón, poder también tener nuestras fases imponiéndonos a ellos, que al final, pues siempre hay momentos en los partidos para los dos equipos. Intentar sumar minutos con balón y por otra parte, pues cuando nos toque defender más, porque ellos también van a tener sus momentos, ser capaces de hacerles daño. La idea es que en cada fase que se presente en el juego seamos capaces de que se aproxime más a lo que queremos nosotros que a lo que quieren ellos, ser capaces de responderles y poder hacerles daño, que sufran en cada pérdida”.

Por último, Permuy subrayó que a pesar de las bajas tanto él como la plantilla y personal del club prefiere centrarse al cien por cien en buscar soluciones y no en sufrir por los problemas que surjan en forma de lesiones o sanciones; “Está claro que nos gustaría tenerlos a todos, porque al final siempre quieren estar sanos, pero tenemos la suerte de tener una plantilla con jugadores que se adaptan a diferentes perfiles, una plantilla larga. Y tenemos jugadores de cantera que están preparados para poder jugar y echarles una mano, entonces no pensamos tanto en las bajas o en los problemas, sino en buscar soluciones. Creo que vamos a tener un equipo competitivo y un banquillo muy competitivo para poder jugar bien, tanto con los de inicio como con el banquillo para poder decantar el partido”.

Kike Vidal: “Creo que en moitas ocasións faltóunos sorte”

Junto al entrenador del Compos se sentó esta semana Kike Vidal, central que parece estar ganándose la confianza de Antón Permuy. Aunque el nuevo técnico no le utilizó en su debut, en el que perdió 4-0 ante el Cayón, sí le puso como titular en los dos siguientes encuentros. En ellos, el defensa que subió desde el Sigüeiro jugó todos los minutos siendo el mejor en labores defensivas del equipo, que no encajó gol ante Guijuelo ni Coruxo.

Kike Vidal, jugador de la SD Compostela / SDC

“Está claro que cada vez quedan menos puntos por xogarse e temos esa pequena distancia co play-off, pero a liña na que estamos todos é que hai que pensar en gañar este domingo e despois nos partidos que veñan, sen sacar calculadoras, temos que ir paso a paso. Primeiro o Pontevedra, centrados neste domingo, traballando ben esta semana para acadar a victoria”, señaló el dorsal ‘15’ del Compos para empezar su intervención, suscribiendo las palabras y la visión de su entrenador.

Respecto a sus últimas actuaciones, involucrado en un sistema de tres centrales, Kike se mostró satisfecho: “Moi contento, un futbolista sempre querer ter minutos e cando tes a posibilidade de estar no campo, sempre queres demostrar e dar o teu máximo nivel, e estou contento con iso”.

Sobre su rol y rendimiento en estos encuentros, en los que se mostró como un veterano pese a tener 21 años, el jugador señaló que “é un halago, pero céntrome en competir, entrenar todos os días ao mesmo nivel e non pensar en nada máis”. Agradeció, además, la ayuda de sus compañeros con más experiencia: “Temos unha plantilla con moi bos xogadores e sobretodo a nivel persoal, todos axudan moitísimo aos rapaces, tanto capitáns como futbolistas máis experimentados, polo que nese aspecto estou moi contento co clube”.

Este fin de semana, en caso de repetir titularidad, Kike se enfrentará a uno de los equipos con más potencial ofensivo de la categoría. Por ello, ha comentado que ya se los ha estudiado como ha podido: “Gústame ver os partidos da nosa liga. Ademáis de ser un apasionado do fútbol, gústame observar aos xogadores, aprender deles, e ver con que armas van vir o domingo a San Lázaro. Entonces sí tiven a sorte de poder ver os partidos do Pontevedra”.

Profundizando en el rival de esta jornada, Kike valoró así su potencial: “Destacaría a casi todos a nivel individual, porque son moi bos futbolistas, e a nivel colectivo tamén porque son líderes. Son os que están facendo as cousas mellor que os demais, é o que di a clasificación. Hay que ter coidado con todos”.

Mirando a los problemas propios del equipo, Kike habló de los que considera los principales inconvenientes que ha tenido el Compos hasta ahora en la presente campaña: “Bueno, en moitas ocasións creo que nos faltou sorte. Se toda a xente vise o traballo que facemos pola semana, día a día, pois vería que o resultado do domingo moitas veces é engañoso. Chegamos os luns con ilusión, traballamos sempre ao máximo, e ao final o fútbol ás veces ten isto. Por moi ben plantexado que teñas o partido e que fixeras todo dase a posibilidade de que non gañes. Ás veces meteste nesa roda e é complicado saír, pero creo que agora estamos dando un paso para mellorar niso”.

Para finalizar, incidió en las pequeñas mejorías de las últimas semanas: “No primeiro partido no novo corpo técnico tivemos ese mal resultado, a partir de ahí tivemos dúas porterías a cero seguidas. Creo que a base parte de mellorar ese aspecto defensivo, se non encaixas gol a posibilidade de gañar é moito maior”, concluyó Kike Vidal.