Oportunidad de oro para un Compostela impredecible por sus numerosas bajas

El último derbi gallego de la SD Compostela esta temporada ya está aquí. Los de Antón Permuy reciben esta tarde (16.30 horas) al Pontevedra en la que podría ser la última oportunidad de engancharse a la quinta plaza, la última que da entrada al play-off, con opciones reales.

Los de Antón Permuy se sitúan actualmente en la 8ª plaza con 40 puntos, a tres del Langreo (5º con 43 puntos), y dos de Coruxo (6º con 42) y Rayo Cantabria (7º, también con 42), habiendo jugado el equipo vigués su partido de esta jornada. Además, cabe señalar que el Avilés, que estaba a dos puntos del Compos, también ha perdido. Por ello, una victoria de la esedé dejaría prácticamente fuera de la pelea a los castellanoleoneses y permitiría a los santiagueses superar, como mínimo, al Coruxo.

El gran escollo será el Pontevedra, que tras la victoria de ayer del Ourense llega al Vero Boquete con el claro objetivo de puntuar para recuperar el liderato, y más aún teniendo en cuenta que la próxima semana reciben en Pasarón al propio Ourense.

El equipo granate, entrenado por un Yago Iglesias que regresa a la ciudad en la que fue entrenador por cuatro temporadas, parte como claro favorito no solo por su posición en la tabla o por la dinámica que arrastra, sino también por las bajas del Compos. Además de los lesionados de larga duración (Pablo Crespo, Samu Araújo y Euse Monzó) esta semana se confirmó la lesión del capitán Álvaro Casas. Además, el partido disputado en O Vao ante el Coruxo deja fuera también a Pablo Antas y Parapar por acumulación de amonestaciones y a Juampa Barros, que fue expulsado y tampoco podrá viajar la semana que viene a tierras asturianas para medirse al Oviedo Vetusta.

En la primera vuelta, el Pontevedra se impuso 3-0 en el derbi disputado en Pasarón, aunque todo apunta a que este partido no tendrá nada ver con aquel. Para empezar, por los cambios que han sufrido ambos equipos en el mercado invernal, especialmente el Compos. En segundo lugar, porque cinco de los once jugadores con los que salió la esedé a por aquel encuentro están de baja, además de tener un nuevo inquilino en el banquillo. Y por último, porque el arbitraje de Pasarón será prácticamente irrepetible por el bien del conjunto santiagués.

En aquel duelo, al Compos le señalaron dos polémicos penaltis en contra, a lo que hubo que sumar las expulsiones de Pato Guillén y Álvaro Casas. Esto fue, sin duda, lo que decantó aquel derbi, que hasta el primer penalti y la expulsión del guardameta blanquiazul estaba muy igualado, incluso con momentos de dominio de los visitantes.

La mayor dificultad para el Compos este domingo será sin duda mantener la portería a cero, pues el Pontevedra es, con diferencia, el equipo más goleador de la categoría. Llevan 64 goles anotados en 30 partidos, de los cuales han hecho 21 como visitantes. Además, los de Yago Iglesias todavía no han perdido ningún derbi esta campaña.

Sobre el aspecto defensivo, el debut de Antón Permuy no dejó buenas sensaciones al caer por 4-0 en Cayón, pero tras aquel varapalo el técnico blanquiazul cambió de sistema, puso tres centrales ante Guijuelo y Coruxo y no su equipo no ha vuelto a encajar. Esta semana, con la baja de Casas y el regreso de Soto, podría mantener ese sistema de tres centrales con la vuelta al once titular del ‘6’, acompañado de Kike Vidal y un Antón de Vicente que ya jugó la semana pasada en esta posición.

La lista de convocados presentada por Permuy, finalmente, cuenta con cuatro jugadores de la cantera, que cubrirán las bajas del primer equipo. Los 18 seleccionados son: Pato Guillén, Roque, Soto, Jordan, Manu Barreiro, Jaime Santos, David Grande, Samu, Kike, Escoruela, Hugo Matos, Antón de Vicente, Pep Caballé, Manu Ramírez, Brais, Xoel, Landeira y Mario Hermo.