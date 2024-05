Adrian Newey deja Red Bull tras 19 años

Adrian Newey, el renombrado diseñador de Fórmula 1, ha puesto fin a su larga asociación con Red Bull Racing, liberándose anticipadamente de su contrato que expiraba en 2025 aunque estará vinculado a la marca del toro rojo hasta el primer trimestre de 2025.

Se especula que su decisión fue motivada por las tensiones internas en el equipo, exacerbadas por las acusaciones de conducta inapropiada contra el director del equipo, Christian Horner, así como por las luchas internas de poder entre Horner y Helmut Marko.

'La Gazzeta' apunta que la noticia de la partida de Newey ha dejado a Red Bull debilitado, ya que era considerado el punto de referencia técnico del equipo, habiendo diseñado los monoplazas que llevaron a Sebastian Vettel y Max Verstappen a múltiples títulos mundiales. Y el mismo medio italiano apunta que su destino estaría en Ferrari, sin embargo, su salida abre la puerta a un nuevo desafío con Ferrari, donde se espera que se una al equipo a partir de la próxima temporada. Descartando así la opción de Aston Martin para liderar el coche del cambio del reglamento en el que iría montado Fernando Alonso.

La clave de la operación está en el viaje que el director de la escudería italiana, Fred Vasseur, hizo a Londres en vez de viajar a Miami con el resto del equipo para encarar la operación. Hay que recordar que Newey tendría vía libre para trabajar con el coche de 2026, no así en el de 2025 que tendría limitaciones por haber cambiado de escudería.

Este es el comunicado que ha emitido la escudería para despedir a Newey como jefe de ingeniería de Red Bull:

Oracle Red Bull Racing anuncia hoy que el director técnico Adrian Newey dejará Red Bull Technology Group en el primer trimestre de 2025. El jefe de ingeniería dejará sus tareas de diseño de Fórmula Uno para centrarse en el desarrollo final y la entrega del primer hipercoche de Red Bull. el tan esperado RB17. Seguirá involucrado y comprometido con este apasionante proyecto hasta su finalización.

Desde que se unió a Red Bull Racing en 2006, la visión y el liderazgo técnico de Adrian han sido fundamentales para que el equipo y el grupo consiguieran siete notables títulos de campeonato de pilotos de F1 y seis de constructores, con un total de 118 victorias y 101 poles, incluida la pole y la victoria de STR 2008.

El director técnico de Oracle Red Bull Racing, Adrian Newey, dijo: “Desde que era un niño, quería ser diseñador de autos rápidos. Mi sueño era ser ingeniero en la Fórmula Uno y he tenido la suerte de hacerlo realidad. Durante casi dos décadas, ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el progreso de Red Bull Racing desde un recién llegado hasta un equipo ganador de múltiples títulos. Sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí. Mientras tanto, las etapas finales de desarrollo de RB17 están sobre nosotros, por lo que durante el resto de mi tiempo con el equipo mi atención se centrará en eso. Me gustaría agradecer a las muchas personas increíbles con las que he trabajado en Red Bull durante nuestro viaje durante los últimos 18 años por su talento, dedicación y trabajo duro. Ha sido un verdadero privilegio y estoy seguro de que el equipo de ingeniería está bien preparado para el trabajo previo a la evolución final del coche durante el período de cuatro años establecido por este reglamento. A título personal, también me gustaría agradecer a los accionistas, al fallecido Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz y Chalerm Yoovidhya por su inquebrantable apoyo durante mi estancia en Red Bull, y a Christian, que no sólo ha sido mi socio comercial sino también un amigo. de nuestras respectivas familias. Además, gracias a Oliver Mintzlaff por su dirección y a Eddie Jordan, mi amigo cercano y manager".

Christian Horner, director y director ejecutivo del equipo Oracle Red Bull Racing, dijo: “Todos nuestros mejores momentos de los últimos 20 años han llegado con la mano de Adrian en el timón técnico. Su visión y brillantez nos han ayudado a conseguir 13 títulos en 20 temporadas. Su excepcional capacidad para conceptualizar más allá de la F1 y aportar una inspiración más amplia para el diseño de los coches de gran premio, su notable talento para aceptar el cambio y encontrar las áreas más gratificantes de las reglas en las que centrarse, y su incesante voluntad de ganar han ayudado a Red Bull. Corriendo para convertirse en una fuerza mayor de lo que creo que incluso el difunto Dietrich Mateschitz podría haber imaginado. Más que eso, los últimos 19 años con Adrian han sido muy divertidos. Para mí, cuando Adrian se unió a Red Bull, ya era un diseñador superestrella. Dos décadas y 13 Campeonatos después se marcha como una auténtica leyenda. También es mi amigo y alguien a quien estaré eternamente agradecido por todo lo que aportó a nuestra asociación. El legado que deja resonará en los pasillos de Milton Keynes y el RB17 Track Car será un testimonio y un legado apropiados de su tiempo con nosotros”.

El primer diseño real de Adrian para el equipo, el RB3, logró un podio en el Gran Premio de Europa de 2007. Al año siguiente su diseño consiguió la primera victoria del Grupo con Sebastian Vettel y Toro Rosso en el GP de Italia. Tras los cambios reglamentarios y una capacidad única para sacar provecho de ellos, algo que se ha convertido en un sello distintivo de la estelar trayectoria de Adrian en Red Bull Racing, su diseño del RB5 con portería a cero le dio al equipo su primera victoria, en el Gran Premio de China en 2009, y cinco victorias más. esa temporada.

En 2010, RB6 llevó al equipo a su primer doble título, un logro que se repitió en cada uno de los tres años siguientes. La introducción de la potencia híbrida en la F1 en 2014 condujo a tiempos más difíciles y a un primer paso atrás del compromiso exclusivo de Adrian con la F1 de permitir la creación del hipercoche Valkyrie.

La llegada de Honda como socio de la unidad de potencia del equipo en 2019 reavivó su chispa competitiva. El RB16B consiguió su primer campeonato en ocho años en 2021. Un amplio cambio de reglamento para la temporada siguiente dio como resultado otro diseño con portería a cero, el RB18, lo que llevó a una nueva era de dominio que comenzó en 2022 y continúa hasta el día de hoy.