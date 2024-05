Álvaro Muñoz tiene la ilusión de seguir en el Obra y respalda la contratación de Galán

Álvaro Muñoz y Fernando Zurbriggen siguen siendo dos de las caras visibles del Monbus Obradoiro y este viernes han ofrecido una Masterclass de baloncesto gratuita para niños y niñas en colaboración con El Corte Inglés de Santiago de Compostela.

Para Muñoz la actividad ha sido “muy bonita, ya el año pasado íbamos también Fer y yo y me ha gustado bastante, porque al final van niños con mucha ilusión de aprender”. Eso sí, admite que a veces es más difícil lidiar con niños que con sus rivales en la pista, aunque lo asume con la “experiencia de casa” que tiene al ser padre.

El capitán del Obradoiro cree que la clave de lo que le enseñan a estos niños es “disfrutar del deporte”. “Son muchas horas de dedicación, entrenamientos, partidos buenos, partidos malos y hay que aprender a convivir con todo ello. Entonces, ojalá que sigan jugando. Creo que el camino de cada uno es único y si llegas a jugar en la ACB, fenomenal, pero si solo quieres pasar un buen rato, entrenar tres días a la semana o echar una pachanga con los colegas, pues estupendo también. Al final, cada uno puede hacerlo lo mejor que puede. La parte bonita es disfrutar del camino”.

Un año difícil a nivel personal

En el aspecto personal, el capitán del conjunto compostelano ha vivido un año doblemente duro, ya que sumado al descenso ha tenido que afrontar una rotura del ligamento cruzado de la que aún se está recuperando: “Está funcionando muy bien y no he ido para atrás. Sigo trabajando con el cuerpo médico y voy viendo mucho avance. Es una etapa más agradecida y de progreso. Estoy trabajando todos los días y viendo mejoras. Estoy haciendo tiro en estático y he estado con la máquina de tiros lanzando sin saltar”.

En esa línea, Muñoz reconoce que le han pasado las dos peores cosas que te pueden ocurrir como jugador, lamentando que se junten ambas situaciones en tres meses: “No son momentos buenos a nivel personal. Intenté dar más ánimos, pero al final estás ahí un poco de lado y estuvo el equipo en la situación en la que hemos estado. Intenté ayudar en lo que puede, en lo anímico y hablando con la gente, pero al final no podía estar en la pista. Hubiera querido estar ahí con mis compañeros peleando, pero bueno, no pensé qué pasaría el descenso”.

Su futuro en el Obradoiro

El alero se mostró totalmente dispuesto a seguir en Sar, admitiendo que sabe que no será “ni la primera pieza del puzzle, ni la segunda y ni siquiera la tercera”. “Ahora el club tiene que reubicarse, aterrizar y asentarse el director general, para luego definir el entrenador y un poco la estructura que falta. Entonces, estoy esperando a que esos pasos se aclaren y ya ahí supongo que nos sentaremos a hablar en el algún momento”, agregaba.

El capitán trata de ver el lado positivo de lo que le espera al Obradoiro la próxima temporada: “Ahora tocará pasar por un camino duro, pero la sensación es de una oportunidad. El reto del club es volver a la ACB y será muy bonito y duro, con momentos complicados. Conseguimos el ascenso en la temporada que estuve en Manresa y la sensación es de las mejores de mi carrera. Es una cosa preciosa y que ojalá ocurra aquí. Cuanto más duro es el camino, mejor será la recompensa”.

Héctor Galán y Moncho Fernández

Sobre la salida de Moncho Fernández, el capitán cree que “no hay que estar triste porque se acabó, hay que estar contento por todo lo que ha dado al club y a la ciudad”. También destacó que “hay que saber que el deporte son etapas y hay momentos en los que hay que cambiar. Es algo que puede ser bueno para las dos partes también. El ciclo ya se ha acabado”.

Sobre lo que comienza, Álvaro también ha valorado la llegada de Héctor Galán a la dirección general del Obradoiro. El alero abulense, al igual que Galán, ya coincidió con el director general en el Oviedo Baloncesto en las dos temporadas que disfrutó jugando en el club asturiano (2013-2015).

“Coincidí dos años con él en el Oviedo y me dio una impresión fantástica. Es trabajador y llevaba muchísimos años haciéndolo bien allí con un presupuesto bastante ajustado. Me parece que se va a adaptar bien a la filosofía de trabajo que hay aquí. Me parece un acierto. Es importante tener aquí a alguien conocedor de la liga. Creo que nos va a aportar su experiencia y conocimientos. Además, es una buena persona y muy accesible”, destacó.