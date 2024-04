Atlético de Madrid - Borussia Dortmund en directo

El Borussia Dortmund no ha comparecido todavía en el Metropolitano. El plan de meter a Emre Can entre los dos centrales para ser el origen de salida en cada jugada no ha surtido efecto, sin capacidad de poder trasladar la pelota hacia los costados para que Jadon Sancho o Karim Adeyemi puedan romper atacando el espacio. Solo ha completado ocho acciones con balón en área rival, registrando únicamente un disparo entre los tres palos durante los primeros 45 minutos.