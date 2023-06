La compañía compostelana Televés acelera su expansión dentro del sector hotelero e implementa su tecnología en el primer Senior Living en España del grupo de origen alemán The Flag, Costa del Sol: un complejo de 78 apartamentos de lujo, pensados para personas de más de 65 años y dotado con piscina, bar restaurante, centro de bienestar, sala de yoga y gimnasio, ubicado en la localidad malagueña de Estepona.

Las soluciones Hospitality de Televés, basadas en redes de datos con tecnología GPON (Gigabit Passive Optical Network), permiten en este caso a The Flag Costa del Sol ofrecer a sus huéspedes servicios de telecomunicaciones de alta velocidad y calidad en todo el recinto hotelero, tal y como explica la propia firma santiaguesa en su página web.

Con más de 60 años de experiencia, Televés desarrolló una gama de soluciones personalizadas para hoteles, apartamentos y resorts, que les permiten mejorar la conectividad y la experiencia del huésped con servicios adaptados a cada cliente. Además, las soluciones Hospitality con tecnología GPON permiten la integración de servicios adicionales, como la telefonía, el control de acceso, CCTV y sistema de música en las zonas comunes.

“Desde el planteamiento del proyecto, hemos estado en constante comunicación con el equipo de The Flag Costa del Sol, asegurando que todos los servicios solicitados fuesen implementados con toda la calidad que merece una solución dirigida a un público objetivo muy concreto, con una fórmula de servicios Senior Living innovadora en España”, señala Ángela Abreu, responsable de ingeniería de preventa Hospitality de Televés.

“Los mayores de 50 años están muy puestos en materia de telecomunicaciones, quieren tener televisiones de última gama, las tecnologías más punteras, buenas conexiones a internet, etc.·, analizó por su parte el director gerente de The Flag Costa del Sol, Rüdiger C. Hollweg. “Quedan muy atrás los tiempos en los que se decía que los mayores estaban desconectados de la tecnología, que no las necesitan. La verdad es que siguen manejando su vida privada, sus cuentas, sus comunicaciones, y por ello es importante tener un set-up avanzado y completo. Incluso aquellos que no crean necesitarlo ahora, lo harán en el futuro. De la misma manera que ahora usan a diario tecnologías que no tenían hace 25 años”, indicó.

Una oferta en auge

Diseñados para proporcionar un ambiente seguro y confortable para los adultos mayores, los establecimientos Senior Living ofrecen una variedad de servicios y comodidades para promover un estilo de vida activo y saludable. Con una población cada vez más envejecida, este modelo es una de las tendencias hoteleras con más expectativas de crecimiento en Europa. En concreto, se estima que del 0,4% del PIB español que representa actualmente, se pasará a más del 10% a lo largo del presente lustro, hasta superar el 30%, en los próximos 30 años.