El movimiento #Quierocorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), reúne hoy a 1.800 empresarios y representantes de la sociedad civil a partir de las las 12 horas en el Palacio Municipal de Congresos (IFEMA) de Madrid, lo que supone que ha completado el aforo disponibl, según fuentes de la organización. AVE celebra el 7º acto empresarial por el corredor mediterráneo y el segundo chequeo semestral de 2023, bajo el lema “Nos jugamos el futuro”, que persigue "poner en escena la importancia y la necesidad de terminar la infraestructura".

El acto dará comienzo con el discurso de apertura por parte del presidente de AVE y Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda, tras el que José Blanco (ex ministro de Fomento y CEO de Acento) y Pierre Giacometti (cofundador de No Com y ex asesor de Nicolas Sarkozy) protagonizarán una mesa de debate que permitirá a los asistentes conocer la situación actual desde una perspectiva europea, según fuentes de la organización.

A este análisis le seguirá una mesa empresarial formada por Carlos Bertomeu (presidente de Iryo y Air Nostrum), Raül Blanco (presidente de RENFE), Javier Rivera (CFO de PowerCo Spain) y Hélène Valenzuela (directora general de Ouigo España), en la que se debatirá sobre la importancia de que esta infraestructura esté finalizada en los plazos establecidos tanto para mercancías como para pasajeros.

Durante el acto, "además de presentar los avances (o retrasos) en la ejecución de las obras del corredor mediterráneo" con el segundo chequeo semestral de 2023, se identificarán las actuaciones y compromisos del gobierno central para que el corredor mediterráneo esté terminado. Para ello, se contará con la presencia de David Lucas, secretario de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya que "uno de los objetivos clave del movimiento #Quierocorredor, es hacer que los representantes públicos de nuestro país se comprometan con la infraestructura para que sea una realidad lo antes posible", según fuentes de AVE. Inicialmente estaba prevista la presencia de la ministra de Transportes Raquel Sánchez, aunque la coincidencia del evento de AVE con la investidura de Pedro Sánchez ha impedido a la ministra asistir al acto al que no ha faltado desde que llegó al departamento. De los presidentes autonómicos, sólo el presidente de la Generalitat Carlos Mazón y el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, incluían ayer en sus previsiones la asistencia al acto #Quiercorredor en Madrid.

La última intervención del acto vendrá de la mano de Marian Rojas quien, como psiquiatra, analizará el papel de la sociedad civil en este proceso de reivindicación y el comportamiento colectivo ante este tipo de problemáticas.

Representación del mundo empresarial y la sociedad civil

Desde la organización señalan que "entre los 1.800 asistentes destaca una amplia representación empresarial de las 17 comunidades autónomas, entre los que se encuentran los principales representantes de las patronales nacionales y autonómicas, así como la Junta Directiva y una gran mayoría de los asociados de AVE, y representantes del ámbito social, deportivo e institucional de nuestro país".

Completar la España radial con la circular

Y añaden que "uno de los principales objetivos que se persigue con el Movimiento #Quierocorredor es trabajar para que, en las infraestructuras en general y en las ferroviarias en particular, se complete la actual España radial con una circular, que conecte mejor a los territorios y haga más competitivo y próspero nuestro país".

Y reivindican que "apostar por el corredor mediterráneo es apostar por el conjunto del país, y conectar territorios contribuye a nuestra vertebración". Desde 2016, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), impulsa el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com para informar del estado de todos los tramos que conforman el corredor mediterráneo, así como de "todos los avances que se van produciendo con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y que todo el país esté implícito en el reclamo de tan necesaria infraestructura".