“La tecnología gallega no tiene nada que envidiar a la de los hospitales europeos”

Grupo Empresarial Electromédico (GEE) está presente en 200 hospitales públicos y privados de toda España. Exactamente, ¿en qué consiste su trabajo?

Somos una empresa de ingenieros y de técnicos, de carácter familiar, que fue fundada por mi padre hace 40 años y que hoy en día tiene el 70% de la cuota de mercado en el área de la gestión de equipos de electromedicina. A mí me gusta decir, aunque suene a eufemismo, que salvamos vidas. Porque hoy en día los médicos dependen de la tecnología y de los aparatos para trabajar. Y si esos aparatos no funcionan, no se puede realizar ninguna intervención ni ningún diagnóstico.

"A mí me gusta decir que salvamos vidas, porque hoy en día los médicos dependen de la tecnología y de los aparatos para trabajar"

¿A qué cree que se debe que GEE se sitúe tan por delante de sus competidores en cuota de mercado?

Lo que nos diferenció a nosotros fue el sistema ideado por mi padre, que consiste en tener un grupo de técnicos especializados dentro del hospital, trabajando de manera integrada con los equipos médicos.

Es decir, cuando se estropea un equipo no hay que estar esperando por el técnico...

Nuestras estadísticas confirman que del orden del 95% de las averías se reparan en el momento en el que se producen. Si es necesario, nuestros técnicos entran en quirófano para reparar un equipo mientras la intervención se está realizando.

¿Cómo se prepara a ese personal para trabajar bajo tanta presión, cuando, por ejemplo, se produce una avería en plena intervención quirúrgica?

Con mucha formación. De hecho, lo que de verdad nos diferencia del resto es la grandísima inversión que realizamos en formación. Por eso somos los suministradores oficiales de todo el mercado, incluso del sector público.

¿No hay personal con la cualificación necesaria?

Ahora mismo en España no hay una formación de nivel en este campo. Aunque existe el título de FP de Técnico de Electromedicina, no se sale de la Formación Profesional con los conocimientos necesarios para cumplir con los estándares de calidad que requiere este trabajo.

"No se sale de la FP con los conocimientos necesarios para cumplir con los estándares de calidad que requiere este trabajo"

¿De cuánto personal disponen en estos momentos?

En todo el mundo somos más de 1.000 personas y en España tenemos trabajando a más de 500 técnicos que cuentan con una formación oficial y una formación digamos que oficiosa que tiene lugar en los hospitales, donde el personal está en formación continua.

¿Cree que ese desajuste entre la formación que se imparte y las necesidades de las empresas es generalizada?

Desde luego, la desconexión entre la FP y la empresa privada es tremenda. Estamos a la espera de ver qué sucede con la FP Dual, porque todavía no podemos evaluar sus resultados. Pero se está lejísimos de los estándares mínimos.

Galicia no es la comunidad en la que tienen más presencia, pero sí trabajan en tres áreas sanitarias...

Por razones presupuestarias se suele excluir la alta tecnología, pero llevamos la práctica totalidad del resto del equipamiento. Estamos en la EOXI (Estrutura Organizativa de Xestión Integrada) de Santiago, en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras y en el área sanitaria de A Coruña y Cee.

¿Hay tecnología puntera en la sanidad española? ¿Y en Galicia?

Sí, sí. Sin lugar a dudas. En comparación, por ejemplo, con otros países europeos, se podría decir que estamos a la par o por delante, no tenemos nada que envidiarles. Tampoco detecto grandes diferencias entre comunidades autónomas.

¿Y el futuro de GEE por donde pasa?

Nos interesa muchísimo el tema de la eficiencia energética. En el hospital Severo Ochoa de Madrid hemos llevado a cabo la instalación de placas solares en cubiertas más grande de Europa. Es un hito para un hospital que durante varias horas al día no necesite importar energía, que llegue al autoconsumo.

"En el hospital Severo Ochoa de Madrid hemos llevado a cabo la instalación de placas solares en cubiertas más grande de Europa. Es un hito"

¿Se podría hacer algo así en un hospital gallego?

Perfectamente. Hay muchos hospitales muy antiguos donde todo lo que sea la mejora de la eficiencia permite ahorrar muchísimo dinero y hablo solo de temas presupuestarios, ya no hablo de cuestiones ambientales o sociales. La inversión se recupera en muy pocos años. Creo que los gestores públicos cada vez son más conscientes de la importancia de nuestro sector dentro del funcionamiento de los hospitales.