Grupos extranjeros vuelven a fijarse en las empresas cerámicas de Castellón

La industria cerámica de Castellón comenzó un proceso de concentración empresarial en la pasada década, marcado por la compra de unos grupos por otros, el interés de compañías de capital extranjero, y la adquisición de importantes marcas por parte de fondos de inversión. El proceso quedó frenado hace un par de años, ante la incertidumbre causada por la fuerte subida de los costes energéticos y la inestabilidad política internacional tras el estallido de la guerra en Ucrania. En cambio, el sector azulejero apunta a un 2024 de estabilización y ligeras subidas de la actividad. Un escenario propicio para nuevas operaciones.

Se disipa la incertidumbre

Esta es la visión de la consultora Deloitte. Existe un "interés creciente en la adquisición de compañías españolas de tamaño relevante", destaca su último informe sobre la cerámica. Gerardo Yagüe, socio director de Deloitte en la Comunitat; e Iván Cubel, de la misma firma, coinciden en que el 2023 fue "un año marcado por la incertidumbre derivada de las presiones inflacionistas y la evolución de los tipos de interés, lo que ha frenado de forma significativa las operaciones corporativas, no solo en el sector cerámico, sino a nivel generalizado". En cambio, en estos momentos "ante la normalización de inflación y tipos de interés, se están reajustando las valoraciones entre compradores y vendedores y las operaciones que habían quedado detenidas se están reanudando".

La excepción de Baldocer

La gran excepción a este parón, y apuntada por Yagüe y Cubel, fue el movimiento del grupo mexicano Lamosa, al adquirir Baldocer por un mínimo de 425 millones. "El interés de grandes grupos industriales internacionales por tomar posiciones en el sector azulejero español se ha podido observar ya en algunas operaciones cerradas en el 2023", destacan.

Para lo que queda de este 2024 y el 2025, consideran que el panorama "contrasta con lo sucedido en otras crisis, donde las potenciales operaciones no quedaron detenidas, sino que directamente desapareció el interés inversor".

¿Salidas a Bolsa?

En cambio, no parece que haya salidas a Bolsa. "No hay experiencia previa en España, y no hay indicios de que se plantee esta alternativa a corto plazo", concluyen. "Este tipo de operaciones requieren compañías de unas dimensiones relevantes, por lo que únicamente los principales grupos españoles estarían en posición de planteárselo.

En este sentido, aunque los principales grupos españoles son líderes a nivel mundial, han experimentado un crecimiento sostenido y han demostrado su solidez en los últimos ejercicios en un entorno marcadamente complejo, que son factores favorables".