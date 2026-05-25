Galicia diseña el futuro de la construcción sostenible en las jornadas de Ecoforest 'Galicia Construye Sostenible'

La manera de construir está cambiando y Galicia quiere formar parte de esa transformación. Arquitectos, ingenieros, fabricantes y especialistas en sostenibilidad coinciden en que el futuro de la edificación pasa por proyectos más eficientes, responsables y pensados a largo plazo. Pero también por algo igual de importante, la colaboración entre todos los actores implicados en la toma de decisiones.

Ese fue uno de los grandes mensajes que dejó la jornada “Galicia Construye Sostenible”, impulsada por Ecoforest y celebrada en la sede de la Fundación RIA en Santiago de Compostela. Un encuentro que reunió a cerca de medio centenar de profesionales del ámbito de la arquitectura, la ingeniería y la construcción para reflexionar sobre cómo serán los edificios del futuro y qué papel puede jugar Galicia en ese nuevo paradigma.

Lejos de planteamientos teóricos, la jornada puso sobre la mesa soluciones reales y retos muy concretos, desde la necesidad de transformar la climatización de los edificios hasta el potencial de la madera como material estratégico o la importancia de diseñar proyectos pensados para durar décadas.

Ecoforest y cómo sacarle el máximo partido a la energía

Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de acelerar la transición energética en la edificación. Una reflexión que abordó Iago Bastos, director del área de bomba de calor de Ecoforest, quien defendió el papel de las energías renovables y de la bomba de calor como herramientas clave para reducir el impacto ambiental de los edificios.

Durante su intervención, Bastos puso sobre la mesa una realidad que definió como “paradójica”. Galicia dispone de un enorme potencial renovable y, sin embargo, gran parte de sus edificios siguen calentándose con combustibles fósiles como el gas o el gasóleo.

Para Ecoforest, el principal obstáculo ya no es tecnológico. La bomba de calor lleva décadas funcionando y demostrando su eficiencia. El desafío está ahora en cambiar la manera de entender los proyectos y en implicar desde el inicio a todos los actores que participan en ellos.

Promotores, instaladores, proyectistas e industria deben empezar a pensar más allá del coste inicial y analizar el rendimiento energético, económico y ambiental de los edificios a largo plazo. Una visión que, según manifestó, resulta imprescindible para avanzar hacia una construcción realmente sostenible.

Finsa y como la construcción en madera también ayuda a cuidar el monte

La madera fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. Emma Romero, explicó que desde Finsa reivindican el potencial de este material como una de las grandes herramientas de la arquitectura contemporánea y de la construcción sostenible.

Más allá de sus ventajas técnicas o estéticas, desde la compañía gallega insistieron en una idea especialmente relevante, construir en madera también contribuye a la conservación de los montes y a generar valor alrededor del recurso forestal.

Detrás el uso de madera, “hay una cuadrilla gestinando plantaciones en Ourense o Pontevedra”, destacó en la charla. Esta visión de economía circular se materializa en la gestión de su finca forestal de Panda da Dá.

Sobre cada proyecto existe además una visión a muy largo plazo. Su equipo forestal trabaja tomando decisiones pensando en cómo serán los bosques dentro de 30 y 60 años y en la madera que utilizarán las próximas generaciones. Una filosofía que conecta sostenibilidad, industria y territorio desde una perspectiva integral.

La intervención sirvió también para poner en valor el papel que Galicia puede desempeñar como referente internacional en el ámbito de la construcción industrializada y de las soluciones constructivas basadas en madera.

Arrokabe Arquitectos “La sostenibilidad es una cuestión de pura necesidad”

La visión arquitectónica de la jornada estuvo representada por Iván Andrés Quintela, cofundador de Arrokabe Arquitectos, estudio vinculado a proyectos relacionados con el desarrollo de sistemas constructivos modulares en madera.

Quintela defendió la necesidad de diseñar edificios eficientes y preparados para perdurar en el tiempo, tanto desde el punto de vista de los materiales como del propio planteamiento arquitectónico. En este sentido, insistió en que la sostenibilidad ya no puede abordarse como una tendencia o una cuestión estética. “Es una cuestión de pura necesidad”, señaló durante el encuentro, apelando a la importancia de que todos los agentes implicados en la construcción sean capaces de alinearse en torno a un objetivo común.

Desde Arrokabe Arquitectos reivindican una arquitectura profundamente conectada con el contexto y el territorio, capaz de dialogar con las preexistencias culturales y materiales y de generar proyectos respetuosos con el entorno y preparados para el futuro.

Fundación RIA apuestan por entender el contexto para construir mejor

La jornada contó además con la participación de la Fundación RIA, representada por su director, Manuel Rodríguez, encargado de moderar el encuentro, y por la arquitecta Lucía Escrigas.

Durante su intervención, Escrigas puso el foco en la necesidad de comprender los proyectos dentro de su contexto territorial, social y cultural antes de intervenir sobre ellos.

La arquitecta defendió que muchas actuaciones requieren largos procesos de análisis y reflexión y subrayó la importancia de que las decisiones se tomen desde el conocimiento profundo del entorno y desde la colaboración entre entidades y profesionales.

Una manera de entender la arquitectura y la planificación territorial que apuesta por el respeto al paisaje, la identidad y la escala de cada lugar, alejándose de soluciones estandarizadas y poniendo el foco en proyectos más coherentes y sostenibles porque ”la arquitectura no es solo lo que se construye, sino las colectividades que hacen que se sostenga”.

Construir mejor para vivir mejor

Más allá de las soluciones técnicas o de los materiales, la jornada dejó una idea compartida por todos los participantes, la construcción sostenible no depende únicamente de una tecnología concreta, sino de una nueva forma de pensar los proyectos.

Una visión basada en la colaboración, en la planificación a largo plazo y en la necesidad de situar tanto a las personas como al planeta en el centro de las decisiones. Porque construir mejor no solo implica reducir consumos o emisiones. También significa crear espacios más saludables, más eficientes y preparados para responder a los desafíos de las próximas décadas.