La formación liderada por Ana Pontón tiene claro su mensaje para estas elecciones: pide a los "que dudan" y "no saben que hacer" que "apuesten todo al BNG", votasen lo que votasen en otras citas electorales. Así llamó a la movilización la candidata a la Presidencia de la Xunta este jueves por la mañana, cuando aún no se podía pedir de manera directa el voto. Un mensaje que no dudó en repetir en el acto de apertura de campaña que tuvo lugar en la ciudad de A Coruña por la noche: “Les pido que confíen”.

Pontón asegura en Santiago a escasas horas del inicio de la campaña que “el cambio es imparable” “No se puede perder ni un solo voto”, apuntilló Pontón, quien eligió como escenario del último acto de precampaña el parque de Bonaval, en la capital gallega, donde estuvo acompañada por los cabezas de lista por Pontevedra, Luis Bará; Lugo, Olalla Rodil, y Ourense, Noa Presas, así como por la número 2 por A Coruña, Mercedes Queixas. “El momento es ahora y no podemos dejar pasar esta oportunidad”, recalcó en la presentación de los que serán los carteles de campaña de la formación. En uno de ellos, Ana Pontón cobra especial protagonismo en un primer plano junto con la exclamación ‘Agora!’, mientras que el otro reza ‘A Galiza que queres’ junto con una silueta de la comunidad. Con el reto de mejorar los resultados de los comicios de 2020, cuando la formación nacionalista alcanzó su mejor resultado con 19 asientos en el Parlamento gallego, que la colocaron como segunda fuerza en la Cámara, y la mirada puesta en la próxima legislatura, Pontón insiste ahora en que quiere ser la “primera presidenta” de la Xunta que tendrá “las manos libres”. Y es que de llegar a la Presidencia, la candidata prometió este jueves darle a la comunidad “el mejor gobierno de todos los tiempos”, en el que se defienda la sanidad pública, se le proporcione futuro a la gente joven o en el que se garantice el derecho a una vejez tranquila. “Son las elecciones más abiertas en quince años”, repitió. Lugo, A Coruña y Santiago, plazas elegidas por Besteiro, Pontón y Rueda para iniciar la campaña “Hay muchas maneras de sentirse gallega” “Hay muchas personas que están desencantadas con la política y lo entiendo porque la política tiene que estar a la altura de la ciudadanía”, dijo Pontón, haciendo un guiño a los que no tienen claro por quien optarán a la hora de depositar la papeleta el próximo 18 de febrero. Al igual que en la multitudinaria convención nacional del BNG celebrada en Santiago el pasado domingo, remarcó que “hay muchas maneras de sentirse gallego y gallega y todas ellas son necesarias para el cambio”. Por ello, se dirigió a todos los que “quieran cambio” para que “hablen con su entorno familiar, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo y con sus vecinos”. Así las cosas, afirmó que en la comunidad solo hay “dos alternativas” y que una de ellas, la del BNG, supone “mirar al futuro con ilusión”. “El resultado no está escrito. Lo vamos a escribir entre esa mayoría de gallegos y gallegas que queremos construir una Galicia en grande”, insistió la portavoz nacional del Bloque. En esta idea profundizó también en A Coruña, donde hizo hincapié en que “ya está bien de perder con el PP, toca ganar con el BNG y toca ganar un futuro mejor”. Apeló, además, a la confianza de las personas que quieren una Galicia “de la ciencia, feminista y diversa”o a las que desean un país “donde la lengua florezca”. “Si todas esas personas votan BNG, habrá cambio”, subrayó la candidata a la Presidencia.