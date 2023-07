La rima hizo que se eligiera al exdirigente de ETA Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', entre centenares de etarras, para protagonizar el lema con el que PP y Vox reprochan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya aprobado leyes con los votos de Bildu entre los de otros partidos con representación en el Congreso. Que el eslogan apareciera en el cara a cara que este lunes celebraron Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho que las víctimas del terrorismo hayan mostrado su división en torno a la utilización del lema en sendos comunicados.

En la mañana de este martes una veintena de víctimas con Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana del que era teniente de alcalde de San Sebastián con el PP Gregorio Ordóñez, y la Fundación Fernando Buesa a la cabeza han reclamado que se deje de utilizar en un comunicado en el que buscan una sensibilidad que ni siquiera han encontrado con otras víctimas del terrorismo. Por la tarde, más de medio centenar firmaban otro texto en el que acusan a las primeras de compartir la política de Sánchez, cuando lo que aquellas reclamaban era que no se utilice el nombre de un etarra condenado por la muerte de sus padres, hijos o hermanos por lo doloroso que les resulta oírlo continuamente.

Elecciones autonómicas

La polémica comenzó en las pasadas elecciones autonómicas y municipales y contó con el respaldo de la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que lo utilizó en la Asamblea madrileña para criticar a los socialistas. Cuando Ordóñez, cuyo hermano fue asesinado en 1995 por 'Txapote', se lo reprochó, la presidenta madrileña le respondió diciendo que no sabía "si tenía problemas personales con el PP".

En el manifiesto matutino, las víctimas en contra del 'Que te vote Txapote' piden que deje de utilizarse al entender que "supone una banalización del terrorismo y de los terroristas". "Que las familias de sus víctimas tengan que escuchar su nombre machaconamente en un lema que menoscaba lo que supuso el asesinato de sus familiares es indigno y cruel, por lo que pedimos, una vez más, a la clase política y a la ciudadanía que dejen de utilizarlo", señalaba. Entre los firmantes figuraban los familiares de concejales del PP fallecidos, como José Ignacio Iruretagoyena y Manuel Zamarreño.

Nacido el pueblo

El manifiesto que se dio a conocer por la tarde se defiende el lema, cuya autoría atribuyen al "pueblo". Estas víctimas añaden que comprenden "que haya otras que puedan no sentirse representadas con la frase, pero no deben hacerse con el monopolio del colectivo".Insinúan que quienes piden que no se utilice el nombre del etarra que mató a su familiar es porque "quieren defender lo que ha hecho Sánchez". "Para nosotras, el comportamiento del presidente del Gobierno ha sido denigrante. Los que desde luego sí deben sentirse más que satisfechos con la política penitenciaria de Sánchez son los terroristas", añaden.

Entre el medio centenar de víctimas que firman el segundo escrito figuran Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero asesinado por ETA en 2000, y Marimar Blanco, hermana del que era concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, por cuyo secuestro y asesinato también ha sido condenado Txapote. Tanto Portero como Blanco son diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Ambos han mostrado en redes sociales su sintonía con el eslogán y su discrepancia con las políticas de Sánchez.

Con todo el respeto. Pero banalizar el terrorismo es:



❌blanquear a BILDU

❌beneficiar a terroristas como Txapote acercándolos al Pais Vasco

❌pactar con quienes hace 26 años aplaudían el secuestro y asesinato de mi hermano



¡España ya no aguanta más ! https://t.co/pohm1i3e6U — María del Mar Blanco Garrido (@MariMarBlanco_) 11 de julio de 2023

Este mismo martes, Marimar Blanco contestaba en un tuit al manifiesto encabezado por la presidenta de Covite diciendo que "banalizar el terrorismo es: blanquear a Bildu, beneficiar a terroristas como Txapote acercándolos al Pais Vasco y pactar con quienes hace 26 años aplaudían el secuestro y asesinato" de su hermano. Acababa con un "¡España ya no aguanta más!"