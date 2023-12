Día 1 de Podemos fuera de Sumar. "Hoy, la desafección ciudadana es mayor que en el año 2015. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana", ha criticado Yolanda Díaz en su primera intervención pública tras conocerse la marcha de los cinco diputados morados al grupo mixto. Además, la vicepresidenta segunda ha pedido a Podemos que no se equivoquen de adversario. Minutos antes, la secretaria general de los morados, Ione Belarra, ha asegurado que la decisión fue "difícil", pero "imprescindible".

Rodeada por los cuatro ministros de Sumar -representan a Sumar, En Comú Podem, IU y Más Madrid-, Díaz ha evitado tildar de transfuguismo la marcha de los cinco parlamentarios de Podemos, aunque fuentes de su partido sí lo denuncian en privado, pero sí ha aprovechado para mandar un mensaje a los que fueron sus socios: "Las personas progresistas no comprenderían que se puedan poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de la gente".

No solo eso. La también ministra ha asegurado confiar en que cualquier persona que defiende el bien del país y las políticas progresistas "no se va a confundir de adversario". Ante las intenciones de Podemos de hacer valer sus cinco votos en todas las negociaciones con el Ejecutivo de coalición, Díaz ha recordado que el Gobierno ya está "siendo asediado por una política destructiva del PP y de la extrema derecha, una política que no solamente es destituyente, sino que además quiere desestabilizar".

Una decisión "imprescindible"

Minutos antes, Belarra ha pasado por el mismo micrófono. "Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible", ha sentenciado. La líder de la formación también ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones de "transfuguismo" y ha insistido en que la vicepresidenta segunda del Gobierno no les dejó "otro remedio".

La negativa de Díaz a que Belarra pudiera intervenir este pasado martes en la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre el conflicto entre Israel y Hamás fue la gota que colmó el vaso. La dirección de Podemos tomó la determinación de romper las relaciones con Sumar e irse al grupo mixto. Ahora, Belarra ha justificado ese paso asegurando que cumple "con el mandato de la gente que cree en Podemos" y que reclaman que el partido siga "siendo una herramienta útil". Sin mencionarlo, respondía así a las palabras de la portavoz de Sumar, Marta Lois, que consideró la ruptura como una "deslealtad" a los votantes.

"Es muy evidente que necesitamos en este Congreso y en este país una voz que hable claro y que diga alto y claro que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio y que hay que pararle los pies a Netanyahu", ha recalcado Belarra, rodeada por los otros cuatro diputados de Podemos. A renglón seguido, ha señalado que les habría gustado no tener que romper con Díaz, pero que "no ha quedado otro remedio".