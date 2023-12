Sumar estudia sus próximos pasos tras la ruptura parlamentaria de Podemos, que la semana pasada abandonó la coalición y se pasó al Grupo Mixto. El portavoz de la coalición, Ernest Urtasun, ha adelantado que están "estudiando" acciones, porque "el transfuguismo no puede ser premiado", y para elevar la presión sobre el hecho de que los cinco diputados morados no hayan renunciado al acta en el Congreso.

En rueda de prensa de Sumar, Urtasun ha evitado concretar las vías en que podrían traducirse estas acciones, pero fuentes de la coalición sí han puesto sobre la mesa la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión Antitransfuguismo, que tiene una comisión jurídica que puede "tomar decisiones" y podría declararles oficialmente tránsfugas, una etiqueta que el propio Urtasun les ha adjudicado.

"El pacto antitransfuguismo, aprobado en noviembre de 2020, establece de una manera muy clara la definición de lo que es transfuguismo, que es cuando una persona se presenta en una coalición la abandona sin ceder el escaño", ha considera. "Lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos, incluido Podemos", ha continuado el también ministro de Cultura.

Preguntado directamente sobre la consideración de tránsfugas de los dirigentes de Podemos, Urtasun ha respondido afirmativamente asegurando que "nuestra opinión es clara", aunque ha evitado pedir directamente el acta a los cinco diputados.

"Es evidente que el transfuguismo no puede ser premiado, en el sentido de que el pacto anti transfuguismo precisamente fue creado para que nadie pudiera beneficiarse de una situación así", ha expresado Urtasun. "Sobre las acciones que se lleven a cabo, lo estamos estudiando, lo decidiremos en los próximos días, pero el espíritu y la letra que establece el pacto antitransfuguismo son claros".

Podemos rechaza las críticas

Minutos después de estas afirmaciones ha respondido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en la habitual rueda de prensa de los lunes, y lo ha hecho para negar las críticas. "Rechazamos rotundamente esas afirmaciones de Sumar", ha destacado.

En este sentido, ha especificado que hay "diferencia entre una persona aislada que desacata las directrices y una organización entera" que decide salir de una coalición. El dirigente de Podemos ha evitado abundar en este asunto, adelantando que quieren "pasar página" de lo ocurrido y a partir de ahora "ponerse a trabajar", algo que, defienden, no habían podido hacer hasta ahora, después de quedar sin portavocía en el Congreso y no haber podido intervenir en ningún Pleno parlamentario hasta ahora.

Intentaron asegurar sus puestos

Sí acordaron con Yolanda Díaz el reparto de presidencias y portavocías de las comisiones parlamentarias, que no sólo suponen visibilidad para el partido sino también una importante remuneración extra. Podemos anunció su salida cuando ya se había registrado la composición de estos órganos y parecían asegurados sus puestos, pero este anuncio -que no se había formalizado en el Congreso de los Diputados- llegó pocos minutos antes de que cerrase el plazo para registrar los cambios.

Sumar aprovechó esta circunstancia para apartar a los dirigentes morados de estas plazas antes de que expirase el plazo. En caso de no haberlo hecho a tiempo, los diputados morados habrían sido inamovibles, ya que Yolanda Díaz ya no hubiera tenido potestad sobre ellos al no formar parte de su grupo.

Las dudas legales

Para defender su posición y rechazar el transfuguismo, los morados se aferran al mismo apartado del Pacto Antitransfuguismo a la que alude Sumar, pero al siguiente párrafo de la III Adenda [consultar aquí el documento del Pacto Antitransfuguimo], donde se fija que "cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso" quienes determinen si son o no tránsfugas.

En Podemos aseguran que son ellos quienes propusieron a sus dirigentes para ser diputados, aunque por la expresión de "sujeto político" podría entenderse también a la coalición Sumar. Según Pablo Fernández, "el pacto es cristalino, meridiano y palmario. El que no lo ve es que no lo quiere ver".