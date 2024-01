La última noche de 2023 ha dejado noticia de nuevo frente a la sede principal del PSOE, en la calle de Ferraz. Desde principios de noviembre, grupos de ultraderecha y del partido Vox han estado convocando protestas contra la ley de amnistía frente al edificio y, en Fin de Año, varias decenas de personas también fueron a mostrar su rechazo contra el Gobierno central y acabaron apaleando una piñata que representaba al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Rojo de mierda, cobra, que es lo que mereces" o "hay que acabar con él" fueron algunos de los gritos que quedaron grabados y que algunos retransmitieron en directo por las redes sociales.

El PSOE considera que este hecho es consecuencia de la polarización que cree que el PP está alentando y, en el equipo jurídico del partido, se están estudiando los vídeos y fotografías para presentar denuncia por delito de odio. "El PP ha ligado su suerte a la de la extrema derecha y ya es incapaz de condenar actos repulsivos como los que se vivieron en Ferraz, donde se insultó de manera grave el Presidente del Gobierno", se ha quejado María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE en la red social X. Se refiere Montero a los pactos del PP con Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos.

El líder del PP o la secretaria general, Cuca Gamarra, no se han manifestado directamente, aunque fuentes de la dirección sí que han reaccionado recordando que, en esa concentración de Nochevieja, "también se insultó de extrema gravedad a cargos del PP" y rechazan lo ocurrido frente a Ferraz. "No nos gusta lo que pasó esa noche y todo lo que no entre dentro de los límites del respeto cuenta con nuestro rechazo y condena", aseguran esas fuentes de la cúpula del PP. Los conservadores creen que el PSOE está siendo incoherente con los límites que pone a la libertad de expresión, según a quíen afecta. Dicen los populares que al partido socialista "no le parece mal a nivel penal que se quemen fotos del Rey o la bandera de España" mientras "se muestra indignado por una piñata con la cara de Pedro Sánchez". "¿Qué opina el PSOE de los insultos a [José Luis Martínez] Almeida por parte de los mismos que golpearon la piñata? ¿Y de la quema de muñecos con la imagen de Feijóo en Galicia? ¿Y de la quema de imágenes del presidente del PP en la Diada?", se preguntan en la dirección del PP.

Lo que dice Europa

Estos años atrás, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha advertido a los tribunales españoles que quemar fotos del Rey no es delito, sino una forma de libertad de expresión política. De hecho, el PSOE se mostró partidario de modificar el Código Penal para ajustarse a lo que ha advertido ese tribunal de Estrasburgo.

Los socialistas desdeñan estas "condenas genéricas" y no quieren "peros". Y recuerdan que el PSOE rechazó de manera inmediata los insultos proferidos contra el alcalde de Madrid en esa misma protesta de Nochevieja. El partido de Sánchez echa en falta un mensaje claro de Feijóo después de "los meses de asedio a la sede de Ferraz". "Ya no nos valen los peros, porque los peros son justificativos de las acciones", ha afirmado Patxi López, portavoz del grupo parlamentario del PSOE en la Cadena Ser. Por ahora, el líder del PP guarda silencio. El día es largo.