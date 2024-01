El BNG siempre ha calificado la ley de amnistía como un “avance democrático importante que non só afecta aos independentistas cataláns, senón ao conxunto da cidadanía, e supón un paso democrático na desxudicialización da vida política”. Una idea que mantuvo en la sesión celebrada en el día de ayer en el Congreso de los Diputados el representante nacionalista Néstor Rego, quien horas antes de votar a favor de la norma volvió a repetir que “os conflitos políticos deben ser resoltos pola vía política e nunca pola xudicial”.

Asimismo, Rego remarcó que la aplicación del artículo 155 en Cataluña hace siete años fue “un profundo erro político que certificou o carácter autoritario e centralista do Goberno de Mariano Rajoy”, error que, a su parecer, “mostrou a incapacidade para buscar unha solución democrática e pactada co conflicto en Cataluña que tomase como base a vontade da maioría do pobo catalán”.

Durante su intervención, el representante del BNG en el Congreso de los Diputados también criticó al PP por estar “sempre en contra de todas as normas que implican recoñecer novos dereitos e avances sociais” y utilizar “o argumento falaz de que a amnistía non cabe na Constitución”. “Non é verdade”, aseguró.