Carles Puigdemont: "Hoy estamos mucho más preparados que en 2017 para aguantar un embate con el Estado"

Carles Puigdemont (Amer, 1962) plantea su regreso a la presidencia como una "restitución" para retomar el 'procés' con las lecciones de 2017 aprendidas.

¿Cómo se imagina esta restitución?

La restitución es solo el principio. Es una reanudación porque hay sectores que han tocado fondo y se necesita un nuevo impulso, un liderazgo. He pasado seis años y medio protegiendo una institución histórica de los catalanes que la represión española quería humillar y, en el mejor de los casos, convertir en rehén de su juego político interno. Me he defendido como he podido, con éxito, y regresar supone cerrar el ciclo de la represión y hacerlo diciendo que el lugar donde los catalanes escogen presidentes o los destituyen es el Parlament.

¿A qué momento del 2017 nos lleva esta reanudación?

No podemos ignorar los efectos de la represión y el castigo económico a Cataluña por parte del Gobierno, tanto de [Mariano] Rajoy como de [Pedro] Sánchez, además del intento de minimizar los elementos que conforman la identidad nacional catalana, como la lengua. Han pasado muchas cosas y el daño causado es muy grande. Ahora bien, no se puede entender el octubre de 2017 cogiendo solo una parte, la que nos guste más o la que nos fue mejor, es un proceso, también de conocimiento de nosotros mismos y de nuestro adversario. Y esta madurez y resistencia la tenemos que poner al servicio del momento que empieza ahora, que es diferente.

¿Qué es lo que no fue bien?

Todos hemos hecho inventario, yo he hecho mucha autocrítica. Mi propuesta es volver a sentar en una mesa a todos los que hicimos el octubre de 2017 y plantear cómo continuamos el proceso que iniciamos. Hay cosas que no hicimos bien, pero me gustaría que la otra parte hiciera un análisis que sí hemos hecho nosotros, los catalanes, incluso creo que flagelándonos en exceso. El catalanismo ha demostrado gran capacidad de autocrítica y el constitucionalismo unionista no ha hecho ningún acto de contrición de los gravísimos errores que cometió.

¿Cuáles han sido los costes personales y políticos en su caso?

No he querido confundir mi sufrimiento personal con mi lucha política, pero los costes personales han sido muy altos, en términos reputacionales, por ejemplo. Me hace mucha gracia que el que el PSOE ahora esté preocupado por las ‘fake news’. Tiene razón en estarlo porque España es la factoría más grande de ‘fake news’ que hay en la Europa occidental. Pero mientras combate el bulo de que Sánchez se fue con el Falcon tras su declaración, que es mentira, a mí se me acusa, de forma despectiva, de haberme ido dentro de un maletero, que es otra falsedad. Todos estos intentos tenían el objetivo de doblegarme, a ver si me cansaba, si decidía volver a casa y entregarme o aceptar un indulto, que es lo que querían, pero me hacían más fuerte.

¿Cuándo se dio cuenta de que le podían encarcelar?

Nadie me lo advirtió, pero no hacía falta ser experto para saberlo. Mandé una carta a Rajoy proponiéndole una negociación y su respuesta fue el encarcelamiento de los Jordis. Quedó claro que la reacción seria una represión feroz. Como vi que las víctimas de la represión no seríamos nosotros, sino el pueblo de Cataluña, tomé la decisión del 27 de octubre, para evitar un conflicto mayor y para que la Generalitat no se pusiera al servicio de un chantaje político. Tenía que preservar la presidencia de la Generalitat fuera cual fuera el coste, incluso quedándome toda la vida en el exilio. Eso lo había asumido.

Dijo a Sánchez que si quería una lista de casos de ‘lawfare’ se la daría. ¿Cuáles son? ¿La vinculación con Rusia es el primero?

Es uno de tantos, de los más ridículos y el que me preocupa menos a nivel judicial. La acusación de terrorismo me duele mucho porque desde que lucho por la independencia he sido siempre militante de la no violencia y me he confrontado abiertamente a ello. Me duele éticamente. Si [Sánchez] tiene interés [en esa lista], nos lo podemos pasar muy bien porque seguramente en los bancos de su grupo parlamentario encontrará gente que ha participado en la guerra sucia contra Cataluña.

Con sus años en el Parlamento Europeo, ¿puede ser que Putin tuviera interés en Cataluña?

No soy ni tan solo un iniciado en conocimiento del régimen ruso y siempre he sido explícitamente contrario al autoritarismo de Putin. No lo sé, supongo que tiene interés en todas las crisis del mundo. Se ha hecho mucha fantasía.

¿Qué condiciones se tienen que dar para que regrese y sea investido?

Estaré en el pleno de investidura, sea quién sea el candidato.

¿Qué resultado necesita para optar a la presidencia?

Una mayoría absoluta del bloque independentista. Si no se da, con las opciones de liderar que hay, que son básicamente dos: o el PSC o nosotros; somos los que tenemos más posibilidades en segunda votación. La única opción del candidato socialista es que el PP le dé sus votos y este escenario es menos probable que el del bloque independentista.

Si no hubiera suma independentista, ¿sería partidario de dejar gobernar a Salvador Illa? Él no cierra la puerta a los acuerdos.

[Ríe] Fantástico, después de llegar a un acuerdo con el PP para impedir que [Xavier] Trias fuera alcalde de Barcelona su credibilidad es cero y el intento de abrir esta posibilidad es crear confusión sobre nuestra convicción de que no negociaremos con Illa y, sobre todo, de apartarse de lo que todo el mundo sabe que pasará si gobierna él, que es que tendrá que gobernar con la izquierda española y catalana. Y eso le rompe que la imagen que quiere aparentar, de moderación y buen gobierno, cuando es exactamente todo lo contrario.

¿Es creíble un Govern ERC-Junts después de la ruptura?

Debe ser más difícil incluso que haya un acuerdo entre los partidos independentistas y los que nos enviaron a la cárcel y al exilio. Ya nos hemos puesto de acuerdo en el pasado, pero, por primera vez desde 2015, se romperá el empate técnico que nos ha neutralizado demasiado. Y eso facilitará mucho las cosas.

En esta mayoría independentista, ¿incluye a Aliança Catalana?

De ninguna forma. No haremos ningún acuerdo con Aliança Catalana.

Con el apoyo de Jordi Pujol y de Artur Mas, ¿vuelve Convergència?

No. Sé que hay mucha gente que lo dice para desprestigiar a Junts, que es un proyecto nuevo y muy transversal. Hablan de un regreso que no se produce nunca y los que lo han intentado, han fracasado. El PDECat y después, durante un tiempo, ERC. Yo estoy muy contento y me siento honorado de que Pujol y Mas digan que nos votarán porque quiere decir que han priorizado el país.

Hay sectores sociales y económicos que sí que confían en el regreso de este espacio. Foment del Treball vino a verle.

Valoro que viniera porque no está de acuerdo con nuestro proyecto independentista, pero ejerce su rol de entidad social al entrevistarse con alguien que tiene posibilidades de volver a ser president. Han hecho una cosa que, lamentablemente, la parte española no hace nunca, que es escuchar a la sociedad catalana organizada. No he visto nunca, por ejemplo, a un ministro con Òmnium Cultural o la ANC. Todos estos años he estado esperando visitas como la de Foment.

¿Qué les dice a los catalanes no independentistas sobre su reanudación?

Que el proyecto independentista es el único que garantiza el derecho de todos los catalanes a decidir su futuro y que somos los únicos que podemos defender ante el Gobierno de Madrid que se restituyan los derechos económicos. Estar en contra o a favor de la independencia no nos cambia el trato que España nos dispensa. De cada 100 euros que España aprueba gastar en los catalanes, se acaba gastando 60. Y de cada 100 euros que aprueba gastar en Madrid, se acaba gastando 137. Cada año, sin excepción. El año en que España ha invertido más en Cataluña, 80 y algo, es 2017, cuando estábamos más confrontados. A usted, catalán no independentista, le han tomado el pelo. Con el déficit fiscal que acumulamos, más de 20.000 millones, pagamos más de dos terceras partes cada año de todo el presupuesto de [Isabel Díaz] Ayuso. Es mucho mejor para el futuro de sus hijos un presidente que lidere y plante cara que uno que pondrá siempre por delante los intereses del PSOE y de Sánchez.

¿Acabar con el déficit fiscal será una condición a los Presupuestos Generales del Estado?

Acabar con la injusticia. Tenemos una deuda reconocida por el Estado y, a la vez, una no inversión aprobada, que no ha ejecutado. Pues mire: dejaremos de pagar la deuda española mientras liquidamos las cantidades no ejecutadas en Cataluña.

Hay una doble pista: una negociación sobre el estatus político de Cataluña y otra sobre la gestión del día a día.

Las dos van en paralelo en el espacio de negociación de Suiza. Para poder avanzar en el reconocimiento nacional necesitamos tener un buen gobierno, pero, sobre todo, autoestima de país, ambición y recursos. Lo que hablamos con el PSOE, lo mantenemos siempre con la máxima discreción, porque queremos que esto funcione. Ellos van cumpliendo. Al ritmo suizo, cada mes, excepto este, por la campaña, pero ya tenemos nuevas fechas.

¿Cómo se hace la independencia tras la declaración unilateral fallida?

Una forma de prepararla es explicar muy poco cómo la preparamos. Nos hemos pasado dando detalles y queriendo ser un movimiento asambleario. No haremos la independencia cantando el Virolai ni regalando claveles a la policía. Nos tenemos que preparar mucho mejor y ser más asertivos.

¿Qué condiciones pondría a ERC y CUP para recuperar la confianza?

No tengo que ponerles condiciones. Si quedo por delante de ERC y estoy en condiciones de gobernar, creo que el esfuerzo y la generosidad más grande me corresponde a mí. Y lo haré. Hay que retomar la conversación y construir una estrategia ganadora. Y hay una diferencia: gracias a la lucha internacional, hoy tenemos un marco jurídico mucho más nítido y estructuras fuera para hacer frente, si hace falta, a oleadas de exiliados. Hoy estamos mucho más preparados para aguantar un embate con el Estado que en 2017.

¿Cree que se ha avanzo también en el reconocimiento internacional? Falló en 2017.

No falló porque no lo pedimos. Y no lo pedimos porque no estaba a punto. Antes que el reconocimiento tiene que haber conocimiento. Y ahora este es mayor. Hechos como la oficialidad del catalán en Europa ayudan a enriquecer esta carpeta y a entender las razones de una buena parte de la sociedad catalana al no sentirse representados por el Estado español.

En algún momento u otro, la negociación política pasará por el PP. ¿Cómo tiene que ser la relación?

A mí me hubiese gustado que el PP tuviera una relación con Junts como la que tiene con cualquier otro partido, por muy distantes que estemos en los planteamientos. Por nosotros no quedará, pero si no tienen interés en tener una relación convencional, ellos sabrán. Nosotros no tenemos interés en formar parte de un bloque político español a nivel ideológico, hacemos política catalana y negociaremos con quien gobierne en España.

Dijo que un día todo se sabrá…

Fue una carta larga para defenderme de algunas acusaciones y acabé diciendo que si alguien tiene interés en saber mi agenda de contactos, pues no encontrarán rusos, pero quizá sí otros personajes a los que no los interesará que se sepa que han contactado conmigo. Pero no era mi intención interferir en la campaña gallega, honestamente.

¿En esa agenda de contactos está el de Feijóo?

No.