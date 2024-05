Montero dice que Sánchez es el mejor embajador que ha tenido España y el PP afirma que es un ególatra rodeado de aduladores

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este martes que el "retiro espiritual" de Pedro Sánchez "solo ha servido para el bochorno internacional más absoluto", "lastrando la reputación" del país fuera de sus fronteras. Tras esas afirmaciones, la vicepresidenta María Jesús Montero le ha contestado que "la reputación de este país está preservada siempre porque el presidente del Gobierno es el mejor embajador que ha tenido nunca España".

En la sesión de control al Gobierno del Pleno del Senado, García ha señalado que el "esperpento" que han vivido con Sánchez "no ha sido un acto de amor," sino "un acto bochornoso impropio de un presidente al que todo el mundo tacha de victimista por los casos de corrupción de su mujer", repasando los titulares de algunos medios internacionales.

"No hay nada más peligroso que un presidente ególatra y acorralado, rodeado de aduladores, que es lo que son ustedes", ha espetado a la bandaca del Grupo Socialista, para añadir que "Sánchez se conjura contra el odio odiando, critica la mentira mintiendo y dice luchar contra la corrupción lazando bulos en directo".

Dice que Sánchez no busca regeneraciones sino "depravación democrática"

García ha asegurado que lo que quiere el Gobierno de Sánchez es "campo abierto para su cruzada contra los derechos y las libertades", ya que, a su juicio, "quieren acabar con la independencia judicial, con la libertad de prensa y hasta quieren censurar los toros". "¿En qué país serio un presidente se apropia de la democracia, del Poder Judicial y hasta de la opinión libre de los ciudadanos? En Venezuela, que es donde nos encaminan", ha exclamado.

Según la dirigente del PP, lo de Sánchez "no es regeneración democrática, es depravación democrática". "Y hoy tienen la oportunidad de oro para demostrar lo contrario: cesen al fiscal General del Estado".

García ha realizado esta petición poco después de que se haya conocido que el Tribunal Supremo ha acordado, por mayoría, anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

La portavoz del PP en el Senado ha asegurado además que España "está cansada de la vanidad de un presidente cuyo proyecto está agotado, tiene mucho más pasado que futuro y está escondido sin dar explicaciones".

Montero habla de las "máquinas del fango"

En su turno, la vicepresidenta Montero ha recalcado que es "importante denunciar una máquina del fango que se dedica a fabricar noticias fake", "bulos" y "posteriormente denuncias falsas" que, "al final distorsionan el contraste ideológico". Dicho esto, ha pedido al PP que reconozca la legitimidad del Gobierno de Sánchez y acepte "la regla de juego democrática".

"No sólo no reconocen la legitimidad del presidente del Gobierno, no reconocen la legitimidad del Tribunal Constitucional, no reconocen la legitimidad de la Fiscalía General del Estado, no reconocen la legitimidad del Congreso, porque ustedes no reconocen ninguna legitimidad que no esté en su órbita o que resuelva según los intereses del PP", ha aseverado Montero.

Además, Montero ha afeado al PP que no cambie el tono de sus intervenciones aunque la crispación política "haga daño a la democracia". Y ha dicho a los 'populares' que "la reputación de este país está preservada siempre porque el presidente del Gobierno es el mejor embajador que ha tenido nunca España, reconocido en todos los entornos internacionales, incluso por miembro del PP a nivel europeo".

Montero dice que Feijoo no tiene "proyecto de país"

A renglón seguido, la vicepresidenta primera del Gobierno se ha mostrado convencida de que el PP seguirá "insistiendo erre que erre en ser faltones, en el insulto, en la infamia, porque lo que ocultan es que no tienen proyecto de país".

"Esta semana ha crecido la economía en el primer trimestre. Mientras reflexionaba Pedro Sánchez, como ustedes dicen, tres veces ha crecido el doble de la media de la zona euro, ha bajado la inflación subyacente por debajo del 3%, por primera vez en nuestra historia 21,1 millones de afiliados. Porque este Gobierno crea empleo", ha señalado, para acusar de nuevo al PP de no tener "proyecto de país".

Es más, ha dicho que el liderazgo de Feijóo "se cuestiona si no mantiene permanentemente el insulto", algo que ha achacado a que tienen "miedo a la Comunidad de Madrid o a la señora Ayuso". "Reflexionen, tomen nota y trabajen por el bienestar general", ha demandado al PP.