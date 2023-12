Un grupo de una treintena de componentes de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Aspe (Macma), acompañadas por otras tantas personas en la parte final de su peregrinaje a Santiago, fueron recibidas ayer por la alcaldesa, Goretti Sanmartín. Completaron al llegar a Compostela un proyecto de seis años, recorriendo la ruta por partes para así dar visibilidad a la capacidad de superación de quienes conforman esta asociación de la citada localidad alicantina, y para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de realizar más inversión en investigación médica.

Durante la recepción celebrada en los arcos de Raxoi con esta expedición de la asociación Macma estuvieron integrantes de la corporación municipal de la capital gallega del BNG, PSOE y PP. Tras la felicitación por completar la peregrinación, la alcaldesa hizo entrega a dicha entidad de una lámina conmemorativa que refleja una colorida vista de la Praza do Obradoiro durante una jornada soleada en contraste con la lluvia de este fin de semana, generando bromas entre varios peregrinos y comentarios como: "Si vienes a Santiago y no llueve no es Santiago". Hoy domingo, componentes, allegados y familiares de Macma tienen previsto varias actividades en Compostela, incluyendo una acción solidaria basada en repartir las llamadas Manos de Mocho, un símbolo de amistad en El Camino, iniciativa creada por José Sanchís (Mocho).

“A día de hoy hay un millón y medio repartidas por todo el mundo; son un símbolo que no se compra ni se vende, solo se regala, y hay quienes aportan algo de dinero y cada vez que llegamos a mil euros hacemos una transferencia a Valencia para apoyar el proyecto Pintando el Camino en Rosa, que fomenta la investigación y ayuda a que las familias de personas con menores afectados por cáncer puedan estar en pisos para así sobrellevar algo mejor esa situación”, aclara quien además colabora con entidades como Aspanion (Asociación de Padres de Niños con Cáncer).