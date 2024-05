El Obradoiro le reza al Apóstol Santiago por la salvación

El calendario de los rivales del Obradoiro no es sencillo porque hay muchas cosas en juego y demasiados equipos implicados. El Breogán recibe este domingo a un Lenovo Tenerife que busca la cuarta plaza, con la importancia que eso tiene. En la siguiente jornada vuelve a jugar en Lugo, ante un Morabanc Andorra que no se juega nada. Y cerrará la competición en la pista de un UCAM Murcia que busca la mejor posición posible para disputar el ‘playoff’ por el título. Por su parte el Covirán Granada es quizá el que tiene un calendario más difícil. Visita este domingo el Wizink Center para jugar ante un Real Madrid que no quiere ceder el liderato. A continuación acudirá al pabellón Príncipe Felipe para enfrentarse a un Casademont Zaragoza que buscará certificar su permanencia y cerrará la competición liguera recibiendo a un Gran Canaria, ahora sexto, que quiere estar bien situado para la disputa del ‘playoff’ por el título.