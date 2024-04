El Obradoiro no consigue dar la sorpresa en el Wizink Center y cae ante el Real Madrid

El Monbus Obradoiro no consiguió dar la sorpresa y ganar al todo poderoso Real Madrid en su feudo, pero el equipo de Moncho Fernández volvió a realizar un partidazo ante un rival de los grandes y no hay duda de que sale reforzado del Wizink Center para afrontar este final de Liga endiablado en el que la lucha por la permanencia se comprime todavía más tras la apurada victoria del Breo ante el Granada. Con Mendoza baja a última hora, Timma en el banquillo sin poder jugar pese a ofrecerse en varios momentos y Guerrero fuera muy pronto con la nariz rota, el grupo de ´el alquimista´ peleó su suerte de principio a final con una defensa zonal magnífica y un desempeño coral ofensivo excelente durante más de tres cuartos, pero al final el físico, el banquillo blanco y la lógica terminaron por imponerse.

No especuló lo más mínimo Chus Mateo con su quinteto titular pese al mucho desgaste de su equipo esta semana en Euroliga y con un equipo totalmente reconocible en ambos lados de la pista, serían los gallegos quienes se adelantaron primero gracias a un triple de Scrubb. Un enceste que le sirvió al Obradoiro para llevar la iniciativa en el marcador durante más de tres minutos, cuando Campazzo anotó el segundo triple después de uno anterior de Musa. Por primera vez abajo, el Monbus no se arrugó y con un gran Blazevic, tanto a la hora de anotar como de asistir, los empates se volvieron a suceder sin descanso. El choque se estaba jugando a un ritmo muy alto, con ventajas mínimas y el Monbus concediendo muy poco, pero cualquier detalle era importante y conceder un rebote defensivo tras tiros libres supuso un nuevo triple de Ndiaye que poco más tarde se convirtieron en todo un problema, porque con el Madrid moviendo muy bien la bola el siempre ídolo de la afición santiaguesa Musa anotaba dos liberados consecutivos y Moncho Fernández tenía que agotar un TM porque en segundos la renta local era mucho mayor (23-16 en el 7´). Después volvió a encestar Scrubb firmando la mitad de los puntos del equipo, pero los blancos tienen dinamita en ataque y en una acción muy trabada Causeur también castigaba desde el perímetro y el cuarto acabaría 28-20 (En triples 6/8 locales por 1/7 visitantes).

También fue el Monbus el primero anotar en el segundo acto, pero en esta oportunidad lo mejor fue que defendiendo en zona dejaron a su rival sin anotar durante tres minutos y teniendo en cuenta los 28 puntos encajados antes eso era oro, porque tras un triple de Zurbriggen los de Moncho Fernández firmaban un parcial de 0-7 que obligaba a Chus Mateo a pedir un TM (28-27). De vuelta a pista, faltas mediante y entrando en bonus con Gerrero dejándose la piel en defensa hasta irse al banquillo sangrando, el Madrid se tiró otros tres minutos sin encestar y por fin el Monbus se puso por delante. Precioso y muy reñido el choque entró en combustión, pero ahora sin faltas frenar a Poirier resultaba casi imposible y Moncho Fernández tuvo que parar el juego (38-31 en el 8´). De ahí al descanso retornó la excelente defensa visitante a escena y con eso más un ataque fluído y un triple de Scrubb, el Monbus se marchó a los vestuarios con un esperanzador 38-37.

Cuatro tiros libres fallados por Tavares y un 2+1 de Scrubb tras un peleado rebote ofensivo de Dotson pusieron al Obra otra vez arriba. El equipo volvía usar muy bien las faltas en defensa y que Campazzo anotara de tres no era decisivo, porque Pustovyi también hacía daño con otro 2+1 y Scrubb con otros cuatro puntos seguidos firmaban un parcial de 0-7 que suponía una nueva máxima gallega (41-47 en el 3´). El Madrid movió su banquillo en busca de la reacción, pero la defensa rival no aflojaba y los blancos seguían fallando mucho tiro libre, lo que daba aire a un Obra muy coral en ataque que atravesó el ecuador arriba en el electrónico tras otro 2+1 de Blazevic (46-50). Entonces, una revisión arbitral no le sentó bien al Monbus, porque el Real Madrid metió la directa y en poco más de un minuto remontó (54-52 en el 7´ y TM de Moncho Fernández). De nuevo en juego el Obra lo peleó todo y una vez más, fantástico en el rebote, hizo bailar el marcador a su favor abocando el duelo a un final de manga muy tenso y táctico en el que la calidad de los blancos fue determinante (61-56).

El cuarto definitivo comenzó con dos rebotes ofensivos seguidos de Álex Suárez, pero el equipo tampoco acertaba al tercer intento ni tampoco después en tiros muy forzados, por lo que el Real Madrid abría peligrosamente la brecha (65-56 en el 2´). El Monbus no se rindió y siguió haciendo daño en el rebote, pero ahora le costaba horrores ver aro y además los blancos conseguirían por fin superar la variable zona impuesta por el alquimista, metiendo tras cambio todas las pelotas a sus gigantes. Al Obra el partido comenzaba a escapársele (69-58 en el 4´ con TM de Moncho Fernández) y que apareciese desde el triple y por dos veces un Scrubb superlativo no parecía suficente (71-64 en el 6´), porque el fondo de banquillo local es de locura y al final la lógica terminaría por imponerse dejando a los gallego sin opciones de pelear hasta el último segundo (77-64 en el 8´). A la conclusión 79-69.