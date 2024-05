Cielo o infierno: la salvación del Obradoiro está en juego en Sar y en Granada

El día más importante de la temporada y de los últimos años para el Monbus Obradoiro ha llegado. Los compostelanos se juegan la permanencia en la Liga Endesa en la última jornada de competición, sin depender de ellos mismos y con la obligación de ganar.

El primer escollo para conseguir el objetivo será el Joventut de Badalona y el Obradoiro mismo, puesto que deben de saber jugar con sus emociones para sacar el partido adelante. El Multiusos Fontes do Sar será el escenario que, a las 18.30 horas de esta jornada unificada, dictará sentencia sobre lo que sí depende de los picheleiros.

La realidad es que, antes de pensar en los resultados externos, el Obradoiro debe de lograr en primera instancia su resultado. Si los compostelanos no hacen sus deberes descenderán a LEB Oro, por lo que deben de tener el foco puesto en la pista y confiar en que lo externo acompañe para seguir en ACB.

De ganar, el Obradoiro precisaría que el Coviran Granada perdiese en su casa ante el Dreamland Gran Canaria. En caso de que las dos condiciones se cumpliesen, Sar se convertiría en una fiesta por la permanencia. Pero de fallar uno de los dos resultados, el conjunto compostelano se despediría de la ACB tras 13 temporadas consecutivas en la élite.

Lo primero, el Joventut

Los deberes del Obradoiro pasan por superar a un rival que, pese a no jugarse nada, será complicado. El Joventut quiere despedir el año con un triunfo y la entidad de Badalona se ha caracterizado por ser históricamente un club que siempre exige lo máximo hasta el final y con unos principios inamovibles que les impedirán llegar relajados a Sar.

Los catalanes jugarán el partido para ganar y sin conceder nada a los locales. El técnico del Joventut, Daniel Miret, quiere cerrar el año demostrando que puede comandar el proyecto para la próxima temporada tras sustituir a Carles Durán en la presente campaña. El técnico, formado en el propio Joventut, lleva por bandera los principios del club y no dará su brazo a torcer hoy.

Con un ojo puesto en tierras nazaríes y apoyando desde Santiago al Gran Canaria La pugna por la permanencia se juega también en Granada. El conjunto nazarí es el rival del Obradoiro por la salvación y recibirá en su casa a un Dreamland Gran Canaria que llegará a tierras nazaríes queriendo obtener una victoria que influirá en el puesto del playoff en el que estarán, su rival e incluso sus opciones de conseguir o no el factor cancha. Pablo Pin tendrá disponibles a todos sus hombres y el equipo depende de si mismo para continuar en la Liga Endesa. Jugarán en su feudo y con el respaldo de una afición que se desvivirá para retener el triunfo y no tener que andar con un ojo puesto en el Obradoiro. Mientras, en Sar no quedará de otra que estar pendientes de lo que suceda en Granada y se respaldará al Gran Canaria. Los isleños, a diferencia del Joventut con el Obradoiro, sí serán unos rivales que se jugarán bastante en esta última jornada. Los puestos de playoff no están definidos, aunque el Gran Canaria si tiene la seguridad de que ya está clasificado. Lo que buscarán en esta última jornada será subir puestos, ya que optan incluso a una difícil cuarta plaza que tiene casi atada el Valencia y que otorga el factor cancha. Lo que es seguro es que querrán ganar para tratar de evitar el cruce con uno de los ‘cocos’ de la siguiente fase de la Liga Endesa, aunque no dependen de ellos mismos para lograrlo. En el aspecto en el que no hay preocupación en el Gran Canaria es en su participación en la Eurocup pese a no conseguir el billete directo que da la clasificación. Los isleños tienen la seguridad de que, con los años que han participado en la competición, siendo el campeón de la pasada edición, y contando con que los equipos españoles rechazarán jugarlas, tienen prácticamente garantizado sus lugar en el torneo.

La intensidad mostrada ante el Andorra

Para contrarrestar a los visitantes, el Obradoiro debe tomar referencia de su último encuentro en el Multiusos Fontes do Sar ante el Andorra. En aquel choque, los compostelanos demostraron una capacidad de lucha y entrega encomiable, una superior a la que ya llevan demostrando todo el año.

Los hombres del Alquimista de Pontepedriña se lanzaron al suelo en cada oportunidad de la que dispusieron y estuvieron decididos a correr, sacando rédito de los contraataques y aprovechando la relajada defensa de los del principado. Además, prácticamente todos los jugadores que saltaron a la pista respondieron y los compostelanos llegaron a una anotación elevada.

Pese a todo, será importante mantener la cabeza en el partido y saber manejar las posibles malas rachas. Lo más probable es que el Joventut no se muestre tan relajado en defensa como el Andorra y no permita que los locales aprovechen las transiciones como en aquel encuentro. El partido será más intenso y los de Badalona jugarán sin presión, factor que si afectará al Obra.

Las armas visitantes

Los compostelanos tendrán que tener especial cuidado con algunos de los principales jugadores del Joventut, que sin duda traerán un quebradero de cabeza para la defensa compostelana y para Moncho, que sin duda habrá preparado las tácticas necesarias para frenar las acometidas rivales.

Andrés Feliz ha sido una de las grandes alegrías para la Penya. El base ha ofrecido un gran rendimiento ofensivo con 15,2 puntos por choque, con un 56 por ciento de acierto en tiros de dos y un 80,4 en los tiros libres. Desde el triple no ha estado especialmente fino (28,6 %), Pero lo ha compensado con creces por dentro y desde la línea de personal, a la que llega gracias a las 4,2 faltas que genera en el rival por choque. Además, captura 4,3 rebotes por partido y reparte otras tantas asistencias.

Otro de los grandes protagonistas del Joventut con el que tendrá que lidiar el Obradoiro es un clásico de la Liga Endesa llamado Ante Tomic. Artem Pustovyi, Marek Blazevic y Rubén Guerrero tendrán una ardua tarea ante el croata. Tomic promedia 13,5 puntos por choque, con un 54,8 por ciento de acierto en tiros de dos, captura 6,6 rebotes, da 2,5 asistencias y saca 3,8 faltas.

Reencuentro con un exobradoirista

Otro nombre que aporta con regularidad para el Joventut es Vladimir Brodziansky, jugador con pasado en el Obradoiro. El eslovaco disputó dos temporadas en Santiago antes de poner rumbo a Badalona, donde está cumpliendo su cuarta campaña.

Los números con los que se presenta Brodziansky son 8,5 puntos por encuentro, con un 49 por ciento de tiros de dos y del 38,1 desde el triple. Además, consigue 3,6 rebotes por choque para los de Miret. Sumado a ello, el eslovaco lleva una racha de tres encuentros con dos dígitos en el apartado anotador, por lo que llegará con confianza a Compostela.

Varias bajas para Miret

En el apartado de lesiones, el Joventut llegará a Sar con varias bajas importantes que mermarán su juego, pero al no jugarse nada puede que todos los efectivos con los que cuenta Miret roten en un enfrentamiento donde no se juegan nada y no debería de sobreexigir nada a sus hombres, arriesgándose a que se lesionen innecesariamente.

Andrew Andrews es baja por un fuerte esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en el partido frente al Lenovo Tenerife. Pau Ribas sigue sin poder jugar por una metatarsalgia en el pie derecho y Tyler Cook sigue sin estar disponible. Karim López y Jordi Rodríguez completan la convocatoria.

Sin novedades en la enfermería de Sar

Mientras, el Obra no ha presentado novedades en el aspecto de las bajas. Álvaro Muñoz y Sasha Kovliar seguirán sin poder participar con los compostelanos. Sobre Tres Tinkle el club no ha anunciado nada, pero seguirá siendo baja. El resto estarán disponibles.