Pablo Harguindey Maneiro (Santiago de Compostela, 2005) está viviendo una temporada de ensueño con el Monbus Obradoiro. Tras la marcha de Sergi Huguet como cedido y la mala noticia de la lesión de Álvaro Muñoz, el equipo precisaba de un cupo nacional y optaron por mirar a la cantera. La apuesta estaba clara por un jugador que ya estaba en la dinámica del primer equipo y que sigue creciendo a pasos agigantados. Todo ese trabajo se vio recompensado con un debut ante el Valencia Basket que, pese a entrar con el partido ya perdido, Harguindey se llevará en la memoria para el resto de su carrera.

¿Cómo está viviendo esta temporada con el primer equipo?

Lo vivo como un premio, porque acabé la temporada ya con el equipo de la Liga EBA y que me llamen para entrenar aquí es un orgullo. Que, por ejemplo, el fin de semana pasado vaya a Bilbao con el equipo. Para mí es todo un premio poder estar en la dinámica de un equipo de ACB.

Sobre la diferencia entre el equipo EBA y el primer equipo, ¿cómo fue ese cambio radical, tanto técnico como físico?

Al empezar la pretemporada, lo que más me ha costado es la concentración. Tienes que estar todo el rato concentrado en lo que tienes que hacer. A mayores, en lo físico también se nota mucho la diferencia con los jugadores de ACB.

¿Tiene algún jugador en la plantilla que sea tu referente de cara al jugador que quieres ser?

A mí (Thomas) Scrubb me gusta mucho por como juega, porque no parece que haya hecho un gran partido, pero al final, en las estadísticas, igual te aparece con un doble-doble en puntos y rebotes y mola verle jugar, porque está en todas partes.

Con el equipo EBA, ¿cómo fue esta temporada en la que quedaron como cuartos?

Muy bien, era mi primera temporada en EBA. Aunque es cierto que tuve altos y bajos, creo que fue muy bien. Quedamos cuartos y es una pena no pelear por llegar a jugar una fase de ascenso, pero a mí me gustó mucho la temporada.

Posible futuro lejos de Sar

Hablando de esos altibajos, al final estamos viendo que muchos chicos de la cantera del Obra acaban dando el salto con una cesión en LEB. ¿Cree que una cesión podría venirle bien en el futuro o no se ve fuera de Santiago?

Lo veo año a año, depende de como me vaya viendo y lo que vea el club es lo mejor para mí. Para el año sí que me quedo aquí y después no sé qué haré para el siguiente más.

Siempre que asciendes a una liga es mejor para ti, porque mejoras tanto física como técnicamente”

Pero, por su parte, ¿lo contempla como una buena opción para jugar en una categoría de más nivel que la EBA para seguir creciendo?

Sí, obviamente lo valoro. Siempre que asciendes a una liga es mejor para ti, porque mejoras tanto física como técnicamente y te adaptas a no estar siempre acomodado en un mismo equipo, cambias de entrenador y de todo. Entonces sí, lo veo factible.

Lo más personal

En la cantera del Obradoiro siempre se dice que además del baloncesto también es importante que tengáis estudios. ¿Para qué te estás preparando en esa faceta?

A nivel de estudios, ahora mismo estoy en un grado, en la Universidad de Santiago de Compostela, y me parece muy importante, aparte de jugar al baloncesto, tener estudios. Al final, la carrera que más dura en el baloncesto es hasta los 40 años. Después tienes que vivir de algo. Por eso estoy estudiando derecho. Después no sé si prepararé oposiciones o si haré el máster de abogacía, no lo tengo muy claro.

¿Qué jugador es, generalmente, el que hace más de mentor para los jóvenes que suben con el primer equipo?

A mí me ayuda mucho Fer (Zurbriggen) y, cuando estaba, Álvaro (Muñoz) también. En general los españoles te ayudan mucho, Pol (Figueras) también. Nos ayudan mucho, sobre todo si nos ven perdidos en el campo nos cogen y nos dicen “haz esto” y está muy bien tener ese apoyo.

¿Le caen muchas broncas de Moncho Fernández?

(Risas) alguna cae. Es normal, estamos aprendiendo. Lo normal es que me equivoque más que el resto de jugadores y Moncho me tiene que echar la bronca para que me dé cuenta.

El debut ante el Valencia

Sobre su debut en ACB, ¿qué sintió al poder saltar en un partido de ACB?

Un sentimiento muy grande, porque además, al ser de Santiago, si miras hacia la grada tienes a gente que conoces y estaba mi familia también. Fue una experiencia muy bonita más allá del resultado.

En ese partido, cogió rebotes pero, quizás, lo que nos faltó fue verle animándose a tirar, que es lo que quería toda la grada. ¿Le pudieron un poco los nervios o fue más por querer cumplir su trabajo?

(Risas) no me veía para tirarlo y me centré más en las jugadas. Más en ir al rebote que en tirármela.

¿En el siguiente partido la va a tirar?

Si la tengo para tirármela, la tiraré. Pero si estoy así, un poco dudoso para lanzarla... no.

Final de temporada

De cara a este cierre de temporada, ¿cómo ve al equipo para la salvación? ¿Qué cree que necesitan para cerrar más victorias en tantos partidos apretados?

Creo que son rivales difíciles y que se juegan algo todos. Nosotros estamos entrenando muy bien y lo que nos falta creo que es más cerrar los finales, que los tenemos ahí con la sensación de que nos cuesta cerrarlos. Pero estamos peleando todos los partidos.

Imagino que la euforia de ganar en Bilbao fue increíble...

Sí, porque al final es una victoria muy importante para lo que nos estamos jugando. Estuvo muy bien.

Supongo que algo que le sorprende en relación al resto de categorías en las que estuvo es ver el Multiusos lleno, con toda la gente animando...

Aquí, en Sar, siempre vine de pequeño a ver los partidos y todo es increíble. Ver como te animan te da un sentimiento muy grande. El poder ver a la gente dándolo todo o a tus profesores de infantiles ahí en la grada. Es una locura ver a todo el mundo aquí animando y está muy bien.

Por otro lado, será sorprendente poder jugar en la pista del Real Madrid...

Sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando debuté contra Valencia también, porque es un equipo de la Euroliga. Siempre sorprende ver a esos jugadores y los tomo un poco de referencia. Pero es que no es lo mismo verlos de frente que verlos en la tele cuando juegan. Es una experiencia muy bonita para mí.

El otro día se anunciaba que Pablo Vázquez, que fue entrenador suyo en categorías inferiores, ganó la tercera división de Reino Unido y que además fue nombrado entrenador del año. ¿Cree que poco a poco empezaremos a ver a más gente como usted incluso entrenadores como Pablo subiendo peldaños?

Ojalá que a Pablo le vaya muy bien y pueda llegar a ser el entrenador del primer equipo de allí, de los London Riders. Y sobre los jugadores, pues sí, que vayan saliendo canteranos que destaquen, que es bonito y en cuantos más salgan mejor.