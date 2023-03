La viceportavoz del Grupo PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, ha mostrado la felicidad del PSdeG, de cuya ejecutiva forma parte el recién nombrado ministro de Sanidad, José Miñones, por la designación para formar parte del Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. En este sentido, ha destacado que "refuerza el peso gallego" en La Moncloa.

Rodríguez Rumbo, que es la primera voz socialista gallega de esta jornada que ha arrancado con la remodelación del Ejecutivo central, ha señalado que se trata de una "buena noticia" para toda la ciudadanía y, especialmente, para Galicia. En rueda de prensa este lunes, ha manifestado, en primer lugar, la "satisfacción" de los socialistas gallegos por el anuncio del presidente Pedro Sánchez por el nombramiento "del compañero" José Miñones como ministro de Sanidad, en sustitución de Carolina Darias. Ello "refuerza el peso gallego en el Gobierno", ha destacado la viceportavoz parlamentaria, quien ha recordado que Miñones forma parte de la Ejecutiva que dirige Valentín González Formoso.

Asimismo, se ha mostrado segura de que Miñones "va a hacer un magnífico papel como persona trabajadora, implicada y progresista", como "ya ha mostrado en diferentes etapas" políticas de su carrera, entre las que ha destacado que ha sido alcalde de Ames (A Coruña).

Los socialistas gallegos se han felicitado por este nombramiento y han deseado "los mejores aciertos" a Miñones en su nueva etapa. "Esos aciertos redundarán en beneficio de toda la ciudadanía y, especialmente, de la ciudadanía gallega".

Feijóo: "Buscar un candidato" del PSOE a la Presidencia de la Xunta

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que el nombramiento del hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia como nuevo ministro de Sanidad "probablemente" responde a una "decisión orgánica" del partido, que es buscar un candidato a la Presidencia de la Xunta", toda vez que "parece ser que no tiene". Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas poco después de que el presidente del Gobierno haya anunciado el nombramiento de Héctor Gómez y José Manuel Miñones Conde como ministros de Industria y de Sanidad, respectivamente, tras la salida de Reyes Maroto y de Carolina Darias, que se produce por la "renuncia" de ambas para concurrir a las elecciones a la alcaldía de Madrid y de Las Palmas.

Tras conocerse la noticia, Feijóo ha dado este lunes "la bienvenida" a Héctor Gómez como ministro de Industria y a Manuel Miñones como ministro de Sanidad, pero ha recalcado que lo "noticiable" y "sorprendente" es que el jefe del Ejecutivo mantenga en sus carteras a titulares "desgastados" como Irene Montero o Fernando Grande-Marlaska. A su entender, acredita que Pedro Sánchez "no puede y no tiene margen" para hacer las remodelaciones que haría un "presidente con autoridad". "Lo cortés no quita lo valiente y creo que lo primero que me toca es agradecer los servicios prestados a la ministra de Sanidad y de Industria y dar la bienvenida a los nuevos ministros de ambas carteras", ha manifestado.

Eso sí, ha recalcado que "lo noticiable" no es que se cubran unos ministerios "interinos desde el año pasado" sino que el presidente "no haya ejercido su labor de coordinar y dirigir el Gobierno". "Lo importante no es que cubra las vacantes que él mismo había propuesto en los últimos meses del año pasado sino que lo noticiable son los ministros que se quedan en el Gobierno", ha aseverado.