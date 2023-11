Es uno de los debates que más división causa entre la comunidad educativa: ¿Cómo actuar en un instituto en el que muchos jóvenes llevan un móvil en la mochila, listo para ser usado en cuanto suena el timbre del recreo? Desde 2015 Galicia prohíbe la utilización de los teléfonos en el aula y son los propios centros los que deciden si lo autorizan o no en el patio. Pero cada vez son más las voces que piden que se eliminen totalmente de los recintos escolares. En Galicia, al igual que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, cientos de familias comienzan a organizarse en redes sociales –primero en WhatsApp y ahora en Telegram– para reclamar una adolescencia sin smartphones.

Pero, ¿puede ser contraproducente prohibir totalmente los teléfonos móviles en los institutos? Trasladada la pregunta a los sindicatos, se constata que estamos ante una disyuntiva de difícil resolución. “En estos momentos no podemos valorar un tema de tanta complejidad”, señalan desde CCOO-Ensino, que prefieren “reunir datos suficientes” para poder “consensuar” un posicionamiento.

En parecidos términos se expresa Suso Bermello, secretario nacional de CIG-Ensino. El sindicato no tiene una posición fijada sobre el uso de los móviles en los patios de recreo. A título personal, eso sí, Bermello señala que no es partidario de la prohibición: “Normalmente acaba siendo contraproducente”, dice. Y añade que, a su juicio, no tiene sentido pretender esquivar el problema real, que es cómo los jóvenes acceden a contenidos inapropiados en internet, prohibiendo que usen sus teléfonos en los recreos. “No se le puede cargar una responsabilidad al sistema educativo que no le corresponde”, zanja.

"La prohibición total no sería la solución. Pero sí debería haber una regulación común a todos los centros" Sandra Montero - UGT-Ensino

Desde UGT-Ensino, Sandra Montero apunta también que “la prohibición total no sería la solución”, aunque sí cree que sería positivo que existiese algún tipo de regulación que fuese común a todos los centros educativos.

"Los padres no pueden pretender que nosotros les solventemos los problemas familiares que tienen" Julio Díaz - Sindicato ANPE

Más tajante es Julio Díaz, del sindicato ANPE. Tiene claro que no estamos ante un problema “estrictamente educativo” y defiende que la normativa gallega es ya “muy estricta”. A partir de ahí, Díaz es taxativo: “Los padres no pueden pretender que nosotros les solventemos los problemas familiares que tienen”. De nada sirve, añade, que los centros prohíban el uso del móvil también en los recreos “si el resto del día el chaval se mete en la habitación y nadie sabe qué hace toda la tarde con el móvil”. Para Díaz, “es un trabajo de los padres que no se puede delegar en el centro educativo”.

¿Qué pasa con E-Dixgal?

También la plataforma digital E-Dixgal que utiliza la Administración autonómica está en el punto de mira de numerosas ANPAs gallegas que empiezan a pedir su supresión para volver a los libros de texto tradicionales y evitar que los niños se vean expuestos a las pantallas durante tantas horas.

Pero para los sindicatos, eliminar la tecnología de las aulas sería “un retraso”. “La era que viene es tecnológica y debemos formar a los jóvenes para lo que les espera en el futuro”, recuerdan desde UGT-Ensino, aunque sí echan en falta “más formación” para que el profesorado tenga un mayor control sobre las herramientas que se utilizan en las clases.

También en CIG-Ensino, apunta Bermello, son muy conscientes de las “quejas” de los docentes sobre el funcionamiento de la plataforma, tras la encuesta que elaboraron hace dos años. “A pesar de todo, la Consellería no introdujo ningún tipo de cambio”, lamenta.

"Adolescencia sin smartphones”

Lo que empezó como un grupo de WhatsApp en el que madres y padres de toda Galicia compartían su preocupación por la “excesiva” presencia de los móviles en los institutos va camino de convertirse en un movimiento que se va organizando poco a poco. A día de ayer, el grupo de Telegram que puso en marcha la promotora de la iniciativa en Galicia, la viguesa Tania Martínez, sumaba 485 miembros.

El próximo martes un grupo de ellos se reunirá en Vigo con responsables de Foanpas (Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnado de Vigo e Comarca) para trasladarles sus inquietudes.

Ya para el 2 de diciembre está prevista una primera asamblea en Santiago en la que pondrán en común sus reivindicaciones, que por un lado pasan por retrasar hasta los 16 años el momento de dar a sus hijos un smartphone para que tengan una adolescencia “libre de móviles”. Para Tania Martínez, la cuestión es “resistir la presión social”, que considera normal que un niño tenga un teléfono inteligente, un dispositivo que quieren retirar de los institutos.

Otra de las demandas que comparten muchos de estos padres y madres tiene que ver con el uso de las pantallas en las aulas. “No sustituyamos los libros de texto, porque está demostrado que ni los niños atienden más ni mejora la lecto-escritura y causan más estrés”, señala.