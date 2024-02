Varapalo a las víctimas de Angrois: la CIAF descarta abrir una nueva investigación

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha rechazado la solicitud de realizar una nueva investigación sobre el accidente de tren en Angrois, Santiago, ocurrido en julio de 2013, con 80 fallecidos y más de un centenar de heridos. El Tribunal Supremo ha obligado a la CIAF a responder a la Plataforma Víctimas del Alvia 04155.

En diciembre de 2023, el Supremo desestimó el recurso de casación de las víctimas del Alvia que buscaban la renovación de la CIAF para realizar una nueva investigación. Sin embargo, el fallo instaba a la CIAF a considerar la solicitud de investigación y garantizaba el derecho de los afectados a recibir información detallada sobre las causas del accidente.

La respuesta de la CIAF a la Plataforma de Víctimas del Alvia

En su respuesta del 15 de febrero de 2024, la CIAF argumentó que una nueva investigación carecería de fundamento al no presentarse nuevas pruebas o aspectos no identificados. Señaló que ya se había considerado la posibilidad de una reapertura en octubre de 2018, pero no existían datos que justificaran esa decisión.

La CIAF enfatizó que su objetivo es mejorar la seguridad y no determinar culpabilidades. Además, destacó que las recomendaciones de seguridad del informe final de 2014 habían sido implementadas. La Plataforma Víctimas del Alvia 04155 criticó la negativa de la CIAF a realizar una nueva investigación, citando instancias europeas que respaldaban su solicitud.

La CIAF respondió a las críticas de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), considerando sus observaciones como una cuestión formal, no de contenido. Además, la CIAF mencionó la sentencia del Supremo, que ratifica la competencia de los Estados miembros en las investigaciones de accidentes ferroviarios.

Así, la CIAF concluyó que una nueva investigación no aportaría mejoras significativas a la seguridad del transporte ferroviario, dadas las circunstancias y evolución del sector desde el accidente de 2013. La investigación inicial atribuyó la responsabilidad del siniestro al maquinista, y el caso judicial está pendiente de fallo.