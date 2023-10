Ya se han quedado solos. El italiano Marco Bezzecchi (Ducati), una de las revelaciones de esta temporada en el Mundial de MotoGP, está ya a 79 puntos del líder ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), demasiados cuando restan 111. Solo el joven madrileño Jorge Martín (Ducati) está provocando el temor en el campeón del mundo de que pueda perder el cetro. Es más, Martín ya merecía ser el líder y el favorito, pero se fue al suelo ante Maverick Viñales (Aprilia) y erró el neumático en la siguiente carrera, pero es mucho más rápido que el cerebral Bagnaia, que supera solo por 13 puntos al hombre del equipo Prima Pramac Ducati.

"Estoy muy contento, es una sensación fabulosa, porque hoy (por el domingo) no era mejor que ellos. Temía sus mismas herramientas, pero no me veía mejor que ellos, no tenía esas decimitas que tuve el sábado no", comentó Martín al término de la carrera de Tailandia, donde realizó una última vuelta prodigiosa.

"He guardado gomas en cada momento, he visto que Pecco se acercaba y he intentado irme, pero ya no me quedaba neumático”, siguió contando Martín, que reconoció que “ha sido la carrera más bonita de mi vida. Fue muy duro el final, pero sobrevivimos. Los momentos malos son los que te hacen más fuerte, sobre todo si los superas, claro”.

Martín pidió cuatro o cinco días de desconexión “por favor”, tras tres carreras seguidas muy duras. “Necesito desconectar un poco. Ya empiezo a sentir la presión. El sábado, tras ganar la carrera al ‘sprint’, no disfruté nada de la victoria, pensando en la carrera del domingo. No pude dormir. No tiene demasiado sentido. Estoy mentalmente destrozado. Necesito cuatro o cinco días de desconexión". Destrozado o no, lo que no podía consentir Martín “es que ‘Pecco’ pretendiese pasarme por fuera, no, ‘Pecco’, no, por fuera no”, señaló el ganador de Buriram sobre el adelantamiento suicida que el campeón de Ducati pretendió protagonizar, con Martín y el surafricano Brad Binder (KTM), en la penúltima vuelta.

Bagnaia, en su sitio

“Yo creo que fue una de las carreras más bonitas de ver como espectador ¿no?, pues hubo de todo. Yo, la verdad, en el inicio me vi metido en varios líos y, mientras guardaba neumático para el final, no tuve más remedio que arriesgar y meterme en el lío, de lo contrario Jorge (Martín) y Brad (Binder) se hubiera ido del todo”, señala Bagnaia, feliz porque, en un día regular, viaja a Malasia, la semana que viene, aún líder y todavía con 13 puntos de ventaja sobre ‘Martinator’.

Cuando le comentan que Martín ha reconocido que empieza a sentir la presión que debe soportar también el perseguidor del título, Baganaia viene a decir un ‘bienvenido al club’. “La presión es para mí desde que arrancó el Mundial, pues soy el campeón y, de pronto, me pongo líder. Pero he de reconocer que la presión es lo más bonito de nuestro deporte y debes utilizarla para motivarte, no para preocuparte”.