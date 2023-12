Pedro Acosta Sánchez ha sido campeón del mundo de Moto2 en 2023, en su segundo año en la competición, y ahora prepara su desembarco en la máxima categoría (MotoGP), donde para él hay mucho "amiguismo", por lo que insiste en que no llega para "hacer amigos".

A su palmarés se suman la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020, y el campeonato de Moto3 en 2021. Unos datos que hablan por sí solos y que invitan a compararle con Marc Márquez, seis veces campeón del Mundo de MotoGP.

"Creo que no es una mochila que me haya sentado bien, sobre todo el primer año de Moto2. Me quité eso de tener que hacerlo bien ya hace un año y voy a intentar no tener que hacerlo otra vez", dijo en una entrevista con Efe.

El piloto murciano del Puerto de Mazarrón fue intervenido en Barcelona la pasada semana para la extracción de un clavo del fémur de su pierna izquierda y, actualmente, se encuentra en proceso de recuperación: "Hemos tenido una semana de vacaciones, el jueves empezamos a entrenar con normalidad y en enero nos vamos a Austria a dejar todo listo para los test de Malasia".

Es su segundo título mundial en tres años y ya le comparan con Marc Márquez ¿Qué representa eso para usted?

Hay expectación, tanto de los medios como de los aficionados. Al final creo que no es una mochila que me haya sentado bien, sobre todo el primer año de Moto2. Me quité esa mochila de tener que hacerlo bien ya hace un año y voy a intentar no tener que hacerlo otra vez.

Ahora llega a MotoGP, ¿qué espera de esta primera temporada después del primer test de Valencia?

No espero nada, creo que estamos en el momento ideal y en la fábrica idónea para hacer una carrera larga y obtener resultados importantes, pero hay que tomárselo con calma e ir poco a poco. Las motos han cambiado mucho, hay que aprender muchas cosas antes de ser competitivo y creo que estamos en el momento indicado. Tenemos a gente como Pedrosa -probador de la fábrica austríaca- y, con su experiencia, el aprendizaje será más rápido.

¿Qué pensó en Valencia en ese ‘box’?

No pensé mucho, no me quería crear ninguna expectación. No me esperaba que la moto corriese tanto y que la gestión de botones y electrónica fuera tan importante. Venimos de una categoría como Moto2 donde haces 22 vueltas a fondo y en MotoGP no se puede hacer. El primer día me sirvió para llevarme una idea clara para el invierno y creo que tenemos que estar contentos por el día de test. La moto está muy bien, va a ser competitiva y el proyecto de KTM es bastante interesante.

El tercer año en el Mundial ha conseguido el título de campeón de Moto2, ¿en algún momento vio peligrar el título?

Creo que los errores los hemos cometido en momentos clave del año. Al final yo me caí en Le Mans (Francia) al principio del año y después venían 3 semanas de parón. Aproveché las tres semanas para pensar sobre lo que había pasado y eso me hizo llegar con ganas de recortar puntos. Estábamos cada vez más cerca y al final no fui solo yo, sino también el equipo. Todos los días no son buenos, pero hasta el equipo se creía que podíamos ganar un Mundial... Si se lo creían ellos ¡entonces cómo no me lo iba a creer yo!

¿Tiene ya un plan para la próxima temporada?

KTM tiene un proyecto que no involucra solo a la moto y a las carreras. Hemos tenido una semana de vacaciones, el jueves (hoy para el lector) empezamos a entrenar con normalidad, en enero nos vamos a Austria a dejar todo listo para los test de Malasia. Yo me quedaré un poco más para preparar algunas cosas. Que KTM apueste por tantas modalidades de motos y, sobre todo, por los pilotos de MotoGP creo que es algo interesante.

Usted dijo que no venía a hacer amigos pero, ¿le da algo de respeto competir con figuras como Pecco Bagnaia o Marc Márquez?

Al final sigo pensando que no vengo a hacer amigos y sigo pensando que hay mucho amiguismo en MotoGP. No son las batallas de antes de Rossi con Biaggi o conferencias de prensa tensas, y hay que ser conscientes de eso. Hay mucha gente grande y con experiencia y nos lo tendremos que tomar con calma, pero trataremos de sacar la cabeza.

¿Cuál sería para usted un buen resultado al final de la temporada 2024?

Solo llevo un día en la moto. Vamos a intentar estar tranquilos y tomarnos tiempo para aprender, que creo que es lo que me privó un poco el primer año en Moto2 de tener mejores resultados. Me lo tomaré con calma y aprenderé primero las cosas básicas. Cuando tengamos eso seremos competitivos. Por mucho que corra, si me caigo 20 veces voy a perder mucho tiempo en pista. Creo que eso en MotoGP me será útil.