Día Mundial de la Fotografía

(1913-1954). Sin duda uno de los fotógrafos más famosos de la historia, muy conocido por su foto(considerada la fotografía de guerra más famosa de todos los tiemposy por ser cofundador de la Agencia Magnum. Fue un fotoperiodista húngaro pionero por ser el primero en utilizar cámaras de pequeño formato para contar lo que ocurría en el frente de guerras como la española o la Segunda Guerra Mundial. Por eso no es de extrañar que acuñara la famosa frase: “Si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no te acercaste lo suficiente” y cuya máxima hemos llevado al extremo en una de nuestras galerías fotogáficas . (Fuente, www.okdiario.com)