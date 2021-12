Xornada de prevención de adiccións nos mozos

PSICOLOxÍA. A facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago (USC) celebra este venres, 3 de decembro, unhas xornadas, organizadas polo profesor Antonio Rial Boubeta. Baixo o título de ‘O desafío da detección e intervención precoz nas adiccións con e sen substancia na adolescencia. Xornada de Prevención’, os seus obxectivos pasan por sensibilizar á sociedade deste crecente problema de saúde pública, servir de foro de intercambio e dinamización entre profesionais, formar aos profesionais da prevención e da saúde en xeral (en particular de Atención Primaria) no manexo de instrumentos e habilidades de detección e intervención precoz e fomentar a cultura da prevención, entre outras. Comezará ás 9.30 da mañá, coa presentación a cargo de José Miñones, delegado do Goberno; Amparo Rodríguez Lombardía, presidenta da Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria; María Rosa Álvarez Prada, decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, e representantes da Consellería de Sanidade e da USC. No tocante aos expertos que intervendrán na xornada, destacar, ademais do propio Rial Boubeta, a Francisco Pascual, presidente de Socidrogalcohol (a institución máis representativa en España no ámbito das drogodependencias), e Ignacio Guadix , responsable de Educación de Unicef, que falará do estudo presentado hai uns días e do serio problema de saúde pública e de convivencia que está supoñendo o uso da tecnoloxía por parte dos adolescentes. Tamén haberá una mesa redonda con policías locais, orientadores de institutos, pedriatras e enfermeiras, ou pais de alumnos. salomé barba