Hoy ya no hay toque de queda y las cenas en restaurantes se prolongan hasta la una

Santiago. El presidente de la Sociedad Española de Urgencias Sanitarias, el doctor Vázquez Lima, reivindicó este viernes que, “como sanitario, preferiría esperar un poquito para levantar el estado de alarma, hasta que tuviésemos los valores de semáforo que establece el Consejo Interterritorial algo más abajo”.

Así lo aseguró en una entrevista concedida al programa Galicia por Diante, en la Radio Galega, en la que también dejó claro que este nuevo escenario deja al Comité Clínico que asesora a la Xunta en “una complicada situación”, ya que “ahora todas las decisiones tienen que pasar por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)”. Con todo, confía en que no se opongan a ninguna de las últimas medidas propuestas –como la prohibición de reuniones en domicilios más allá de las 01.00 horas de la madrugada y el cierre perimetral de algunos municipios con elevada incidencia–, porque “hasta ahora no lo han hecho, ya que todo estaba muy bien argumentado”.

Ante la pregunta de por qué se decidió levantar el cierre perimetral en la comunidad gallega pese a que otras autonomías optaron por no hacerlo, Vázquez Lima explicó que “argumentar el cierre de una comunidad epidemiológicamente es bastante complejo”. Es decir, “el cierre de una comunidad no se hace para que no salgan los nuestros, sino para proteger de la entrada de gente que viene de países con incidencias más altas”, indicó, apuntando que, hoy por hoy, con los datos epidemiológicos de Galicia –una IA a 14 días de 90 y a siete por debajo de 50– “ningún juez acepte que planteemos un cierre perimetral para toda Galicia”. “Otra cosa es que posiblemente acepte que planteemos un cierre perimetral para ciertos municipios en función de su incidencia”, dijo.

También indicó que la decisión de no armonizar horarios en la hostelería se debe a que “los restaurantes tienen una zona dedicada a comedor donde es más fácil controlar el movimiento de la gente que en un bar donde los desplazamientos son continuos”. Confió en que con el 50% de población vacunada en junio, estas medidas sigan relajándose. á.p.