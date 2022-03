Imploran una coordinación para el necesario carril-bici al Milladoiro

Tras un año de trabajo, a raíz de una propuesta del Parlamento de Galicia, la Asociación Cívica Composcleta presentó en 2019 una memoria con un proyecto de carril-bici entre O Milladoiro y Santiago que respondía a una demanda histórica de ambas poblaciones. Ese plan, que ayudaba a superar la barrera física creada por el boom de los automóviles, sigue aún a día de hoy estancado, fruto de una falta de acuerdo entre instituciones.

Después de que esta organización lleve tiempo reclamando esta actuación necesaria, en las últimas semanas se vienen produciendo varios episodios que alimentan aún más este enredo. Por un lado, Santiago y Ames presentaron una senda, mientras que, por el otro lado, la Xunta insta a Raxoi a responder a su propuesta.

Sea la opción de uno u otro, ambos parten de un mismo inicio, el trabajo realizado por Composcleta, por lo que desde el ente no entienden una demora que se prolonga desde hace tres años.

“Máis que un tema de competencias, parece competición política. Danos moita pena que non haxa a suficiente capacidade de diálogo para poñer o interese público por enriba do partidista”, explica Faustino Gómez, presidente de Composcleta, en declaraciones a EL CORREO.

Todo se remonta al 2018, en el que a petición de la diputada socialista Patricia Vilán, y con la voluntad de todas las formaciones políticas, se realizó el encargo de un proyecto que se consideraba “necesario e bo”. En 2019, en la campaña electoral, se presentó el amplio documento (con 120 páginas) a la Axencia Galega de Infraestruturas y al departamento de Obras del Concello. Con todo, aún a día de hoy siguen insistiendo en la realización de esta demanda trascendental.

“Falamos coa Xunta e co Concello e pedímoslle que colaboren e que intenten coordinar as tarefas do proxecto”, recalca el representante ciclista.

MODIFICACIONES EN LA PROPUESTA LOCAL. El pasado 17 de marzo, Raxoi presentó en rueda de prensa el anteproyecto del carril bici de la SC-20 entre la rotonda de O Milladoiro y la de Volta do Castro, un borrador que muestra modificaciones respecto a la proposición de la entidad.

En este sentido, cita su presidente, se ha incluido una propuesta con un carril paralelo al margen derecho de la circunvalación (dirección Santiago), una alternativa que consideran que quizás sea empleada por deportistas, pero resulta peligrosa y carente de sentido para un empleo diario y familiar, ya que pasa por los accesos a la autopista.

Por ello, insisten que la prioritaria sería la otra opción que vio la luz, la cual avanza desde Ames hasta el concesionario de Yáñez (lado oeste) por una senda. Desde ese punto, se proyectaría un paso elevado para cambiar al margen este de la vía hasta la capital gallega.

Asimismo, en esta segunda parte, plantean una bifurcación: una conexión con Rosalía de Castro, por encima del puente de la Rocha; y otra con Brañas de Sar, que iría por la antigua vía del tren, pasando camino del Banquete de Conxo por un túnel abandonado que habría que arreglar y entrando por el Paxonal en la ciudad. Esta segundo enlace, apunta, “sería bastante chan e permitiría a conexión coa Estación Intermodal en quince minutos dende Ames”.

A mayores, consideran que los carriles tienen que ser de doble sentido y siempre por zonas de viviendas, para posibilitar el desplazamiento parcial y favorecer los accesos.