Los vecinos de San Pedro salen a la calle para exigir un barrio seguro

SANTIAGO. Las últimas semanas están siendo agitadas en el barrio de San Pedro. Los vecinos expresaron en reiteradas ocasiones su preocupación ante la serie de delitos registrados. Ven comprometida su seguridad y exigen soluciones, ahora en la calle, detrás de las pancartas pidiendo seguridad y al compás de una sonora cacerolada. La indignación de la gente del barrio va en aumento “toda vez que Bugallo ninguneó el problema diciendo que San Pedro no era el Bronx y que había que ver como algo normal que la gente se drogase, y que los ocupas del barrio no eran para tanto”, manifiesta un vecino. Una información de este periódico hace pocos días destacaba que uno de los sectores más afectados por esta situación es el comercio, tal y como explicaba la comerciante Natalie Budiño, que afirmaba que los robos y el trapicheo de drogas son una constante. “Hace media hora robaron en una furgoneta de reparto mientras estaban llevando mercancía a un local, es algo que pasa constantemente”, comentaba esta afectada. Los residentes de San Pedro insisten en que los problemas “son la venta de drogas y las peleas y robos en el barrio”. Natalie reconocía que “sí hay presencia policial, pero no vale de nada si no hay acción” y nos contaba que en el momento que realizaba esas declaraciones “estaban dos chicos jóvenes llamando a la puerta de una casa donde se vende droga y esto es constante”, sentenciaba.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, dijo en Onda Cero que “es comprensible y comparto el malestar en el barrio de San Pedro”. El regidor recordó que “es el juez el que tiene que ordenar la desokupación de las viviendas, que es un problema general en toda España” porque “pasan meses desde que se produce la okupación hasta el desalojo”.

Los vecinos de San Pedro no comparten las palabras del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que recientemente se refirió a la situación que vive el barrio y habló de un problema de convivencia, más que de delincuencia. En la misma línea se pronunció en su día la concejala de Políticas Sociales, Mila Castro, en Onda Cero Santiago, donde hizo “un llamamiento a la tranquilidad” y pidió que no se alarme a los ciudadanos, porque “no es nada bueno para los barrios y para que la gente acuda a los comercios y locales”. Mila Castro reconoció “problemas de convivencia” en “hechos puntuales”, y añadió que “hay un repunte del consumo de sustancias, no solamente en Santiago, sino en todas las ciudades”, sentenció.