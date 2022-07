“Moda, decoración, viajes y lifestyle, al mismo tiempo, definen mi mundo”

Natalia Maquieira (Pontevedra, 1989) es la influencer que lleva @pasoapasoblog en Instagram. Recientemente recorrió el Camino de Santiago con otros compañeros para promocionar, por iniciativa de la Xunta, las peregrinaciones entre los jóvenes. Se formó en Derecho y Administración de empresas, pero hasta el momento se ha centrado en diversos ámbitos. Uno de ellos, sus redes sociales, en las que comparte sus gustos en moda, aconseja en decoración y muestra su día a día a más de 176.000 seguidores. Aún así, esto es sólo una parte de su vida.

¿Cómo te describirías personalmente?

Un poco todoterreno y un poco terremoto. Soy una persona muy activa, me gusta estar todo el rato haciendo cosas, un sin parar. Además soy muy perfeccionista, o hago bien las cosas o prefiero no hacerlas.

¿Y en @pasoapasoblog qué tipo de contenido compartes?

Instagram es el núcleo fundamental al que me dirijo, y hay basicamente cuatro pilares de contenido. Además de la moda, la decoración tomó fuerza desde que me mudé, mostrando cambios de casa o reformas. En tercer lugar están los viajes, que han aumentado bastante este año, junto a planes, consejos, destinos... Y por último esta lo que llamo “cajón desastre” o “cajón de sastre”, que sería la parte lifestyle, con vídeos de maquillaje, belleza y el día a día. Estos cuatro pilares, al mismo tiempo, definen mi mundo.

¿A qué clase de gente crees que le puede interesar seguir tu cuenta?

Al llevar diez años en redes, mis seguidores han ido creciendo conmigo y yo con ellos, así que entre todos hemos ido adaptando el contenido. De todas formas, creo que es para todo tipo de público, tengo muchos seguidores de ambos géneros y de distintos tramos de edad, aunque quizá destaca el de 25-45 años.

La última vez que te entrevistamos acababas de fundar Paso a Paso Agengy. ¿Cómo lo valoras tras este año y medio de vida?

Fue mi primer proyecto grande, al dejar el trabajo en el que estaba para emprender por mi cuenta en una agencia de creación de contenido. Inicialmente era yo sola y a día de hoy ya somos cinco personas, con un equipo plenamente femenino, y con una cartera de doce clientes. Además Paso a Paso Agency tiene los mismos pilares de contenido, por lo que nos resulta muy fácil transmitir calidad a los clientes, que están muy contentos.

Hace unos meses también anunciaste la apertura del Limón Brunch Café. ¿Qué tal ha ido?

Es el gran proyecto de mi vida hasta la fecha. Comparto el local con mi marido Javi Limeres , y es de desayunos, brunch y afterwork. Aunque su apertura es reciente llevaba gestándose diez años y hace más de uno que empezamos a trabajarlo. Estamos muy contentos y agradecidos, la acogida está siendo espectacular.

Antes de crear estas empresas, te formaste en Derecho y ADE, pero hay quién cree que los influencers “no hacen nada”.

En redes sociales se muestra mucho menos de lo que parece. Algunos piensan que nos pasamos las 24 horas del día compartiendo nuestras cosas, y en realidad, como mucho pueden llegar a verse 10 minutos de todo lo que haces en él.

En otras ocasiones se os acusa de fingir que lleváis una vida perfecta. ¿Qué opinas al respecto?

Cada uno comparte lo que quiere, sea o no influencer. Lo que la gente suele subir son momentos tomando algo con amigos, en un atardecer o paseando a los perros, cosas positivas, no llorando porque te ha pasado algo. La pandemia, la guerra, el precio de la luz... será por desgracias, yo prefiero transmitir positividad. Aunque algunos viendo ese “mundo happy” piensen que toda la vida es así. Pese a todo, también suelo compartir las cosas malas, por si de alguna manera puede ayudar. Estoy en una fase en la que no pongo ningún filtro, por ejemplo, para que se vea que a veces la piel está mal y no todo es perfecto siempre.

¿Cuáles son tus planes de cara al futuro? ¿Continuar como influencer, centrarte en los demás proyectos, sumergirse en otros nuevos...?

Sí que tengo otros proyectos en mente, como dije antes, soy un poco todoterreno. Aunque, a corto plazo, aún se tiene que asentar el Limón Brunch Café, por lo que me los planteo a medio o largo plazo. Por otro lado, tampoco me gustaría dejar @pasoapasoblog porque me encanta compartir contenido y espero hacerlo durante mucho tiempo. No depende sólo de mí, pero si los seguidores quieren que siga, no lo dejaré.

En definitiva, la idea es seguir en los tres proyectos avanzando pasito a pasito.

Recientemente pudimos verte en Monte do Gozo. ¿Que te pareció O Son do Camiño? ¿Algún favorito?

La verdad es que no soy muy festivalera, pero en este caso me lo pasé genial. No pude ir el sábado por trabajo, pero jueves y viernes fui acompañada de otros influencers, que siempre nos apetece juntarnos, y lo disfruté mucho. Respecto a las actuaciones, tenía muchas ganas de ver a The Chemical Brothers y Justice y tal y como esperaba, fueron mis favoritos. También me hubiese gustado ver a Dani Martín, estoy convencida de que fue espectacular.

Las redes sociales son cada vez más interactivas. ¿Qué tipo de comentarios recibes? ¿Y cómo los valoras?

Lo cierto es que desde hace tiempo he ido cambiando mi forma de compartir contenido paulatinamente y ha supuesto una transformación importante. Antes me ponía una coraza para evitar el odio y los comentarios negativos, como se suele hacer en redes, y me dedicaba a subir exclusivamente el contenido en sí mismo. Ahora también me muestro a mí, como persona. Interactúo más, hago bromas, se ve como realmente soy yo... Y la verdad es que ha sido una buena decisión. Los seguidores también interactúan más, dejan muchos comentarios positivos, he llegado hasta gente que se parece más a mi... y todo esto a pesar de que Instagram está cambiando a un algoritmo que nos fastidia bastante. Creo que ha sido una adaptación muy positiva.

Para finalizar... ¿algún objetivo?

No dejar de ser yo misma. Pase lo que pase, conservaré mi esencia.