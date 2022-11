Una agonía que no da mucho más de sí: se hunde la flota de urbanos

··· Las averías en los autocares urbanos, tan habituales estas semanas, se suman a una larga lista de fallos que presenta el servicio en la capital gallega. De este modo, por ejemplo, existen paradas en las que las pantallas llevan meses, e incluso más de un año, sin funcionar. Hay también estacionamientos que no están preparados para personas con movilidad reducida o en los que no coge un autobús, quedando este en mitad de la vía. Pero no sólo eso, sino que las rampas no funcionan en algunos modelos y la aplicación móvil que marca los horarios tampoco resulta muy certera.

··· Estos errores se han venido anunciando desde hace tiempo, provocando el cansancio de los usuarios habituales de este servicio.