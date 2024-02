GRATIS La Banda de Música Municipal homenajea hoy al recién fallecido Daniel Portas, trombón solista de dicha formación. Será en el Auditorio de Galicia (12 h.), con un programa llamado Desde las estrellas, con obras de Howard Hanson (Chorale and Alleluia), Juan Lois Diéguez (Da capo), Wong Kah Chun (Vox Stellarum Symphony) y David Maslanka (Give Us This Day). David Fiuza y Alejandro Valcárcel serán los ya que se hace con la Sinfónica del CMUS (Conservatorio Profesional de Música).

Hondo pesar por el fallecimiento de Daniel Portas, trombón solista de la Banda Municipal de Compostela Visita guiada por el CGAC y taller infantil ARTE El CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo) ofrece hoy una visita guiada, a las 12 h., con un aforo máximo de 25 plazas y acceso libre. Los grupos se formarán por orden de llegada para un paseo de una hora que no se precisa inscripción previa (se parte desde la recepción). Además, el museo ofrece durante esta jornada un taller infantil (de 7 a 9 años) con Bharti Kher, de 11 h. a 13 h., donde se jugará con puntos de color sobre diferentes imágenes para crear composiciones abstractas y se harán esculturas utilizando telas. Y Jitish Kallat impartirá los próximos talleres de este tipo que el CGAC hará el sábado 16 de marzo (4 - 6 años) y el domingo 17 de marzo (7-9), citas para las que cabe apuntarse entre el 4 y 14 de marzo escribiendo al email cgac.educacion@xunta.gal. Sumrrá no tocan hoy en Casa das Crechas y lo retomarán el domingo 25 CAMBIO “No podremos tocar en nuestra querida Casa das Crechas por motivos de fuerza mayor”, así han anunciado en sus redes sociales los Sumrrá la cancelación del concierto previsto para hoy, una fecha que trasladan al próximo domingo, día 25, a las 20 horas, con entradas a la venta a 9 euros (eso sí, las sacadas para el bolo aplazado valen para esa nueva fecha). Trío de jazz clave en la escena gallega, suelen actuar ahí muchos domingos.