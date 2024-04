O Consorcio conmemora o Día Internacional do Libro por partida dobre. Como todos os anos, este 23 de abril, achegará parte das súas publicacións aos visitantes da Casa do Cabido no seu horario de apertura, de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:00 horas. Pola tarde, ás 19 h. no Museo do Pobo Galego, presentarase o libro Compostela ilustrada, coeditado polo Consorcio xunto coa editorial El Patito Editorial. Ao acto asistirán Goretti Sanmartín, e a presidenta do Consorcio, Gemma Sesar, entre outras autoridades.

El Ateneo ofrece La playa de los galgos, de Camus

Hoy a las 19 h., el Ateneo de Santiago ofrece en su salón de actos (Pr. Salvador Parga, 4-2º piso) la proyección de La playa de los galgos, película protagonizada por Carmelo Gómez y Claudia Gerini, que es parte del ciclo dedicado a Mario Camus. El Catedrático de Literatura Española y Profesor Emérito de la USC, José Manuel González Herrán, comentará detalles de esta cinta, eje de un pase con acceso libre hasta completar el aforo.

Abre hoy el concurso de El Corte Inglés y AGER

Coincidiendo hoy con el Día del Libro, El Corte Inglés en Galicia pone en marcha el concurso de microrrelatos La sonrisa que lo cambió todo, con la colaboración de la Asociación Galega de Escritores (AGER). Se premiarán historias, reales o ficticias, en gallego o castellano, de un máximo de 200 palabras. Es una cita abierta a personas mayores de edad, con residencia en Galicia, nacidas o no en dicho territorio, y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases disponibles en la sección de eventos de las webs de El Corte Inglés en A Coruña, Santiago y Vigo. Se limita a un relato por participante, inédito y no premiado antes. Hay mil euros en premios. La participación se hace en sobre cerrado, a través de las librerías de los citados centros hasta las 22:00 h. del 23 de mayo.

Biblioteca Ánxel Casal: visita guiada y sorteos

La biblioteca pública Ánxel Casal ofrece hoy una visita guiada extraordinaria a las 12.00 h. Y a las 18:30 h. propone una ruta llamada Compostela (d)escrita, a cargo de Maos Innovación Social, cooperativa compostelana de economía social a favor de la cultura (cabe inscribirse en el mostrador de la biblioteca hasta antes de las 18 h.) Además, la Ánxel Casal sorteará cuatro lotes de libros entre todas aquellas personas usuarias que se lleven algún libro en préstamo durante este 23-A, Día del Libro.