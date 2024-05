EL CORTE INGLÉS La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago acoge esta tarde, a las 20.00 horas, la exposición colectiva Olladas, una muestra que presenta las obras de Elena Martínez, José Quinteiro, Nely, Mª José Castiñeiras, Carmen Suárez Deus, Mª José Ceinos, Ana Morquillas, Alejandra Vázquez y Elisa Abalo. Nueve pintores y pintoras de Compostela que reflexionan sobre su idea de la pintura entendida como un lenguaje donde la figuración se convierte en palabra. “Es una muestra de aquellas cosas que el artista ama, bajo diversas formas, diferentes olladas”. Elisa Abalo ha sido la inspiración para parte del elenco de artistas, y aunque cada uno es diferente tanto en ideas como en la ejecución de las obras, de sus reuniones en el taller de la artista nace esta exposición, una raíz común con diversas miradas.

Carlos García Vázquez, en ‘Os Luns do Ateneo’

RECICLAJE El catedrático de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla Carlos García Vázquez vuelve hoy al Ateneo de Santiago para impartir la conferencia titulada Less is enough. ¿Deben las ciudades empezar a decrecer?. El acto, que se desarrollará a las 19.30 horas en la compostelana Rúa do Vilar, 19, será de acceso libre y estará presentado por el Arquitecto Ángel Panero. En esta conferencia, el arquitecto García Vázquez abordará la cuestión del reciclaje urbano desde un punto de vista muy innovador como es el de la renaturalización de las ciudades, que defiende preservar las áreas urbanas obsoletas como cápsulas biológicas. Antes de convertirse en catedrático, Carlos García Vázquez fue profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Chile, Argentina e Italia, comisario de exposiciones y miembro del comité científico de diversos seminarios de Docomomo Ibérico.

Conferencia de Joaquim Sabaté

URBANISMO El Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) y su Delegación de Santiago celebran hoy la última de las conferencias de la serie Territorios Análogos. El ciclo, en el que participan especialistas en urbanismo y ordenación del territorio, permitirá conocer diferentes experiencias llevadas a cabo fuera de Galicia. Retos do urbanismo no século XXI, o territorio suxeito de dereitos es el título de la conferencia que ofrecerá esta tarde (19 h.) el arquitecto Joaquim Sabaté en el Consello da Cultura Galega (Praza do Obradoiro, 4).

Sara Naveiro expone sus creaciones de figuras curvas en el Tambre

HOY, LA INAUGURACIÓN La Asociación Área Empresarial del Tambre inaugura hoy (20.00 horas.) la exposición TRES SESENTA, de la artista Sara Naveiro, vecina de Touro. La muestra puede visitarse en el Centro Empresarial del Tambre hasta el 14 de junio, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 h. (se recomienda avisar previamente de la visita en el teléfono 981 55 28 50). El título de la exposición hace referencia a los grados de la circunferencia, y son algo más de 20 piezas las seleccionadas para esta muestra.