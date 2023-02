Iñaki López ha reaparecido este martes en 'Más vale tarde' tras varias semanas de baja por un problema de salud. En su esperado regreso al formato de laSexta, el presentador ha explicado la dolencia que le ha tenido apartado de su puesto durante casi un mes. "Has venido con un moratón y va a parecer que no te hemos recibido con alegría en la redacción", comenzaba diciendo Cristina Pardo.

"Os lo explico rápidamente, que ya sabéis que no me gusta acumular ningún tipo de protagonismo en este programa. Me gusta repartir juego entre todos vosotros", comentaba Iñaki antes de bromear con sus compañeros de realización por la imagen que estaban mostrando en pantalla: "Gracias por este primerísimo primer plano con esta marca en el ojo".

Sin dejar de lado su sentido del humor, el periodista ha pasado a revelar el motivo que le ha tenido apartado de las cámaras: "Ya sabemos todos que soy joven y dado a la vida nocturna, pero esto no tiene nada que ver".

"Hace un mes aproximadamente acudía, debido a molestias en el ojo, al Hospital La Paz. Me localizaron un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber. No me gusta dejar las cosas a medias, si tuve un ojo con desprendimiento, ¿por qué no un segundo un año después?", ha ironizado.

"Afortunadamente, y gracias a la pronta intervención de los médicos de La Paz y al retinólogo Armada, esto está de nuevo en su sitio", ha continuado diciendo López, que a pesar de reincorporarse a su puesto de trabajo, aún se está recuperando de la intervención: "Parece que podré volver a veros antes que tarde. De momento para mí sois solo sombras, os reconozco y ubico por el sonido de vuestras voces".

Para rematar, el presentador ha agradecido el cariño de sus compañeros con una referencia a la polémica frase que pronunció hace unos días el líder del PP: "Gracias por vuestras palabras, sois lo que Feijóo llamaría gente de bien".