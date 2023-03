Anoche, 'Tu Cara Me Suena' regresó a lo grande en Antena 3. El programa ofreció la primera gala de su ya décima edición, con gran espectáculo y un respaldo abrumador del público. Y como es habitual en los estrenos, en la propia cadena se hicieron eco del mismo.

Manel Fuentes, presentador del formato pasó por 'Y Ahora Sonsoles' para promocionar el estreno de la nueva temporada, y se encontró con una pregunta inesperada.

"¿Ha habido salseo en Tu cara me suena? Yo no quería hacer esta pregunta, Manel, pero me han dicho que tenía que hacerla porque igual me dabas un titular. ¿Quiénes han ligado en el programa?", preguntó la presentadora del espacio al invitado.

El catalán primero quiso contar una anécdota de la última edición que implicaba a Agoney: "El año pasado, el ganador de Tu cara me suena encontró pareja en Tu cara me suena", puntualizó sobre el beso que se dio el cantante con uno de los bailarines tras su victoria en el programa.

“¿Y este año?”, insistió Sonsoles. "En la primera gala nadie se lía con nadie, que sepamos. Yo creo, sinceramente, que no ha habido 'salseos', porque si no me hubiera enterado", respondía su compañero sin dar más detalles.