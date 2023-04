Las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones' impulsaron anoche las audiencias del reality. El programa de Telecinco lideró cómodamente su franja de emisión con un 14,9% de cuota de pantalla y 1.688.000 espectadores, lo que supone un crecimiento de 1,6 puntos en una semana.

'Masterchef', que el pasado martes cayó por debajo de los dos dígitos, cogió aire y se apuntó un correcto 11,8% de share y 1.429.000 televidentes en La 1. 'Hermanos', por su parte, también subió en Antena 3 hasta un 14,1% con 1.208.000 fieles. Previamente, 'El hormiguero' obtuvo un 15,7% y 2.335.000.

En franja de coincidencia, a partir de las 23:00 horas, 'La isla de las tentaciones' se desmarcó de sus rivales con un destacado 16,3% de cuota y 1.728.000 espectadores, mientras que 'Masterchef' se elevó hasta un 13,5% y 1.433.000.

'First Dates' celebró su séptimo aniversario en compañía de un 7,2% de la audiencia y 1.050.000 espectadores, un dato que 'Focus' no logró mantener después (4,1% y 480.000). Por su parte, laSexta no pasó de un 4,2% y 412.000 con la película 'Cuestión de confianza'.

PRIME TIME

Telecinco

La isla de las tentaciones: 14.9% y 1.688.000

Antena 3

El Hormiguero: 15.7% y 2.335.000

Hermanos: 14.1% y 1.208.000

La 1

Masterchef: 11.8% y 1.429.000

Cuatro

First dates: 5.9% y 727.000

First dates. 7 aniversario: 7.2% y 1.050.000

Focus: Bisturí a la estética: 4.1% y 480.000

laSexta

El Intermedio: 6.6% y 972.000

El Taquillazo: Cuestión de justicia: 4.2% y 412.000

La 2

Días de cine clásico: Presentación: El padrecito: 5.4% y 697.000

LATE NIGHT

Telecinco

Supervivientes: Diario: 12.7% y 546.000

Casino Gran Madrid online show: 6.8% y 144.000

Antena 3

Doctor Ali: 9% y 205.000

La 1

Comerse el mundo con Peña: Dublín: 6% y 314.000

Comerse el mundo con Peña: Túnez: 7.9% y 187.000

Cuatro

Fuera de cobertura: Influencers, el oficio de gustar: 2.7% y 175.000

El Desmarque de Cuatro: 1.7% y 43.000

laSexta

Cine: Falsa inocencia: 2.5% y 75.000

La 2

Rommel: El soldado, su hijo y Hitler: 2.4% y 165.000

Cine: La maleta mexicana: 1.9% y 64.000

Conciertos Radio 3: Micah P.Hinson: 0.8% y 16.000

TARDE

Antena 3

Amar es para siempre: 10.3% y 956.000

Pecado original: 14.3% y 1.122.000

Y ahora Sonsoles: 13.6% y 1.017.000

Pasapalabra: 22.2% y 2.122.000

Telecinco

Sálvame Limón: 11% y 1.083.000

Sálvame Naranja: 13.2% y 1.077.000

25 palabras: 10% y 755.000

Reacción en cadena: 9% y 873.000

La 1

La Promesa: 11.1% y 1.041.000

El paraíso de las Señoras: Hombres, medio hombres y ceros a la izquierda: 7.4% y 586.000

El comodín de La 1: 7.6% y 557.000

El Cazador: 9.8% y 787.000

Aquí la Tierra: 9.7% y 961.000

laSexta

Zapeando: 6.6% y 648.000

Más vale tarde: 6% y 471.000

laSexta clave: 5% y 575.000

Cuatro

Todo es mentira: 5.3% y 525.000

Todo es mentira bis: 5.2% y 450.000

Cuatro al día: 4.4% y 334.000

Cuatro al día a las 20h: 5.1% y 453.000

La 2

Saber y ganar: 6.8% y 691.000

Grandes documentales: 3.9% y 350.000

Documenta2: 2.4% y 185.000

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: El ahumado: 1.8% y 128.000

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: Barbacoa safari : 2% y 151.000

Premios Max: 1.3% y 148.000

MAÑANA

Telecinco

El programa de Ana Rosa: 15.8% y 413.000

Ya es mediodía: 13.8% y 999.000

Antena 3

Espejo Público: 11% y 281.000

Entrevista: Isabel Díaz Ayuso: 12% y 246.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 16.3% y 806.000

La ruleta de la suerte: 20.4% y 1.587.000

La 1

La hora de La 1: 10.1% y 208.000

Hablando claro: 8% y 282.000

Ahora o nunca: 6.1% y 528.000

laSexta

Aruser@s: 17.5% y 369.000

Al rojo vivo: 11% y 450.000

Cuatro

Alerta cobra: 0.6% y 10.000

Heldt: 2% y 36.000 / 4.3% y 90.000

Alerta cobra: 5.7% y 166.000

En boca de todos: 3.1% y 220.000

La 2

Página 2: María Medem: 0.8% y 12.000

Grandes diseños: South Manchester: 1.5% y 28.000

El escarabajo verde: 1.8% y 34.000

Aquí hay trabajo: 1.4% y 30.000

La aventura del saber: 2.1% y 48.000

Diario de un nómada: Cataratas de libertad: 1.4% y 34.000

Documenta2: 2.9% y 77.000

El reino de los macacos rabones: 2.4% y 75.000

Mañanas de cine: Alambradas de violencia: 4.3% y 234.000

Atleta gourmet: 2.2% y 197.000

Expedición culinaria: Cocinar con fuego. Cocinando con fuego: 2.4% y 247.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 19.7% y 2.056.000

Informativos Telecinco 15h: 14.2% y 1.488.000

laSexta Noticias 14h: 10.5% y 1.018.000

Telediario 1: 10% y 1.051.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19.3% y 2.343.000

Informativos Telecinco 21h: 10.5% y 1.303.000

Telediario 2: 10.1% y 1.272.000

laSexta Noticias 20h: 6.1% y 549.000

RANKING

Diario: Antena 3 (14,6%), Telecinco (12,5%), La 1 (9,7%), laSexta (6,7%), Cuatro (4,5%), La 2 (3,3%).

Mensual: Antena 3 (12,5%), Telecinco (11,4%), La 1 (9,2%), laSexta (5,7%), Cuatro (4,9%), La 2 (2,7%).