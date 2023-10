'Masterchef Celebrity' se despidió anoche de un nuevo concursante. Por decisión de los jueces, Miguel Diosdado volvió a colgar su delantal apenas dos programas después de ser repescado para tener una nueva oportunidad en el concurso. Sin embargo, el actor no cumplió las expectativas en una complicada prueba de eliminación.

También acabaron con el delantal negro Laura Londoño, Jesulín de Ubrique y Jorge Cadaval, pero la actriz colombiana optó por utilizar su pin de inmunidad para garantizarse su permanencia en el programa. "No quiero arriesgarme", explicó después de conocer que los candidatos a la expulsión debían replicar unas tartas hiperrealistas.

Jesulín partía con una ventaja otorgada por Daniel Illescas, ya que al repartir los platos a preparar, el influencer le dio el más fácil al torero. "Hacer esto en dos horas sin haber hecho nunca un trabajo de este tipo tiene mérito, lo mires por donde lo mires", aseguró Jordi Cruz, aunque Pepe Rodríguez recordó que la estética de su creación era "lo peor". Jorge Cadaval, por su parte, convenció a los jueces tras replicar un bolso.

Diosdado no corrió tanta suerte y tuvo que cocinar dos trampantojos, uno en forma de muslo de pollo y otro en forma de zanahoria. "Ese pollo mutante tuyo es muy raro", le dijo Jordi al aspirante, que tampoco acertó con el interior de su plato: "Es un trabajo muy sencillo, muy básico. No está bien hidratado, no hay una crema que destaque. Y la estética es mala".

Despedimos a Miguel Diosdado de las cocinas de #MCCelebrity. ¡Gracias por formar parte de esta gran familia y aventura! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/UFnoBzSD3R — MasterChef (@MasterChef_es) 27 de octubre de 2023

De esta forma, el intérprete acabó siendo el expulsado de la octava entrega de 'Masterchef Celebrity 8'. "La otra vez me dio muchísima pena. Esta vez, más que pena, me da un poco de rabia. Vas viendo cómo llega el final, cómo aprendes más cosas, pero esto es un juego y un concurso", comentó Diosdado en su despedida.