El momento que muchos esperaban ya ha llegado: Operación Triunfo comenzó este lunes con su esperada Gala 0 en Prime Video con Chenoa al frente.

Y lo hizo con un estreno marcado por las críticas en redes sociales tras la expulsión de Lina de Sol, la única representante gallega de esta edición.

Salma representando con la valoración de Lina de Sol SÍ SOY #OTGala0 #OT2023 pic.twitter.com/ckfDVLL5Eg — Diego. (@cabriadiego) November 20, 2023

Muchos seguidores han inundado redes sociales como X, antes conocida como Twitter, con críticas en desacuerdo con la expulsión de Lina.

"Lo que hoy le han hecho a Lina no tiene perdón de dios, pero no os preocupéis que Denna se va la primera" o "No han cogido a Lina de Sol, estoy devastada", son algunos de ellos.

Así, de los 18 concursantes que se enfrentaban para ser uno de los 16 alumnos de la Academia, fueron Edu y Lina de Sol los que se quedaron a las puertas.

Por su parte, Martin Urrutia, Paul Thin y Violeta Hódar consiguieron el pase directo a la Academia, mientras que Álvaro Mayo recibió la única plaza en manos de la audiencia.

'Nunca es suficiente' de la mexicana Natalia Lafourcade fue la canción escogida por la joven artista viguesa en la Gala 0, una actuación que no acabó por convencer al jurado, integrado este año por Pablo Rouss, Cris Regatero, Concha Buika y la jueza invitada Anitta.

No obstante, la carrera musical de la gallega no acaba aquí. Cabe recordar que en sus redes sociales ya cuenta con un gran número de seguidores y una generosa formación musical.

Asimismo, ha sacado un tema para Warner, Nada importa, y hace unos días ha estrenado su segundo sencillo, Cuanto te marches, disponible en varias plataformas. Tendremos que seguirla muy de cerca para seguir conociendo sus próximos pasos. Eso sí, más allá de la Academia de OT.

OT ya tiene a sus 16 concursantes

Denna, Paul, Omar, Bea, Juanjo Bona, Salma, Martin Urrutia, Lucas, Naiara, Álvaro Mayo, Cris, Ruslana, Suzete, Chiara, Álex Márquez y Violeta son los 16 concursantes oficiales de 'Operación Triunfo 2023'.

Todos ellos convivirán en la Academia durante los próximos tres meses y solo uno conseguirá alzarse con los 100.000 euros del premio final. ¿Cuál te ha gustado más en la Gala 0?