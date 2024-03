La noticia de la incorporación de Genoveva Casanova como concursante en la nueva temporada de 'El Desafío' ha desatado fuertes reacciones, y ninguna ha sido más impactante que la de Lydia Lozano. En una reciente entrevista la colaboradora dejó muy clara su opinión acerca de esta inesperada incorporación en el reality.

La veterana colaboradora de televisión, conocida por no morderse la lengua, no dudó en expresar su opinión de manera contundente ante las cámaras. Su reacción fue durísima: "Qué poca vergüenza", exclamó, dejando claro que no aprueba la participación de Casanova en el programa de Antena 3.

Lydia Lozano, conocida por su estilo franco y directo, no tuvo reparos en expresar abiertamente su descontento con la elección de Genoveva Casanova como concursante. La colaboradora, siempre dispuesta a dar su opinión sin tapujos, se ha ganado a lo largo de los años una reputación por no guardar silencio frente a situaciones que considera inapropiadas o cuestionables.

La polémica está servida, y la reacción de Lydia Lozano promete generar debate en los programas de tertulia televisiva. La tensión entre los participantes, incluso antes del inicio del concurso, añade un elemento intrigante a la nueva temporada de 'El Desafío', y los espectadores seguramente estarán expectantes ante lo que pueda suceder en este enfrentamiento televisivo.