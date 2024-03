Frank Cuesta ha vuelto a atacar a una cara muy conocida de nuestro país a través de las redes sociales. El herpetólogo ha cargado durante contra Ibai Llanos por su peso a través de un vídeo del periodista Javi Oliveira, que pasó una semana en Tailandia con él recientemente.

"Tienes pasta, tienes gente que te puede llevar las cosas. Déjate de putas excusas, déjate de puto victimismo, déjate de putos estreses y bájate 40 kilos", empezó diciendo Cuesta en esta post publicado en la cuenta de Twitter (ahora X) del citado comunicador.

"Todos hemos tenido problemas. Hay gente que hemos tenido cáncer, que nos han dado dos meses de vida y hemos dicho 'no nos vence'. Déjate de hostias, déjate de estreses. Te coges un hijo de perra que te quite todo lo de la nevera, que te tenga esposado. Que por las noches te cierre en una habitación hasta que se te quite el hambre por las noches y te bajas 40 kilos", continuó diciendo.

Frank Cuesta le dice a Ibai que se deje de tonterías y excusas y le de caña de una vez al cambio físico:



“No lo haces porque no te sale de los cojones.” pic.twitter.com/snwXu5v935 — Javi Oliveira (@javioliveira) 17 de marzo de 2024

Tal y como cuenta en el vídeo, Cuesta también invitó a Llanos a que, cuando baje esos 40 kilos de peso, se quite la camiseta y haga un corte de mangas a todos, aunque ahí no acaba los mensajes para el streamer: "Yo tengo un vídeo de Ibai desnudo haciendo el 'hula hula' con la 'chisma' moviéndose".